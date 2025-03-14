В Москве рубероид накрыл семь машин во время шторма

Из-за шторма в Москве на парковку снесло рубероид
В Москве во время шторма с крыши здания на Ленинградском шоссе на парковку у торгового центра «Персей» снесло рубероид. Материал накрыл семь автомобилей.
«Не повезло 5-7 машинам, припаркованным у ТЦ „Персей“ на Ленинградском шоссе. Рубероид накрыл их, словно одеяло», — сообщил telegram-канал Baza. Снесло рубероид с крыши здания из-за шторма.
Степень повреждений авто неизвестна. Для оценки надо сначала убрать рубероид.
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