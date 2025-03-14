В Москве рубероид накрыл семь машин во время шторма

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Из-за шторма в Москве на парковку снесло рубероид
Из-за шторма в Москве на парковку снесло рубероид Фото:

В Москве во время шторма с крыши здания на Ленинградском шоссе на парковку у торгового центра «Персей» снесло рубероид. Материал накрыл семь автомобилей.

«Не повезло 5-7 машинам, припаркованным у ТЦ „Персей“ на Ленинградском шоссе. Рубероид накрыл их, словно одеяло», — сообщил telegram-канал Baza. Снесло рубероид с крыши здания из-за шторма.

Степень повреждений авто неизвестна. Для оценки надо сначала убрать рубероид.

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В Москве во время шторма с крыши здания на Ленинградском шоссе на парковку у торгового центра «Персей» снесло рубероид. Материал накрыл семь автомобилей. «Не повезло 5-7 машинам, припаркованным у ТЦ „Персей“ на Ленинградском шоссе. Рубероид накрыл их, словно одеяло», — сообщил telegram-канал Baza. Снесло рубероид с крыши здания из-за шторма. Степень повреждений авто неизвестна. Для оценки надо сначала убрать рубероид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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