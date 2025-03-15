Ушаков сравнил европейских лидеров с собачками у ног Трампа

Поведение лидеров стран Европы в период президентства в США Дональда Трампа соответствует прогнозам российского главы Владимира Путина. Они ведут себя подобно послушным собакам у ног своего хозяина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«И он (Путин — прим. URA.RU) так описал, что они (европейские лидеры — прим. URA.RU) будут как ласковые собачки у ног хозяина. Примерно то, что сейчас происходит», — сказал Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. Видео с разговором опубликовано в telegram-канале корреспондента. Так помощник президента ответил на вопрос о том, почему в Европе начали призывать к миру.
Ушаков напомнил слова российского лидера. Ранее Владимир Путин в интервью с Зарубиным сказал, что главы европейских стран при президенте США Дональде Трампе будут вести как собачки у ног хозяина. «Все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал тогда Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.