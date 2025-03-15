Ушаков сравнил европейских лидеров с собачками у ног Трампа

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Ушаков заявил, что лидеры Европы ведут себя как собаки у ног Трампа
Ушаков заявил, что лидеры Европы ведут себя как собаки у ног Трампа Фото:

Поведение лидеров стран Европы в период президентства в США Дональда Трампа соответствует прогнозам российского главы Владимира Путина. Они ведут себя подобно послушным собакам у ног своего хозяина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«И он (Путин — прим. URA.RU) так описал, что они (европейские лидеры — прим. URA.RU) будут как ласковые собачки у ног хозяина. Примерно то, что сейчас происходит», — сказал Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. Видео с разговором опубликовано в telegram-канале корреспондента. Так помощник президента ответил на вопрос о том, почему в Европе начали призывать к миру.

Ушаков напомнил слова российского лидера. Ранее Владимир Путин в интервью с Зарубиным сказал, что главы европейских стран при президенте США Дональде Трампе будут вести как собачки у ног хозяина. «Все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал тогда Путин.

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Поведение лидеров стран Европы в период президентства в США Дональда Трампа соответствует прогнозам российского главы Владимира Путина. Они ведут себя подобно послушным собакам у ног своего хозяина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «И он (Путин — прим. URA.RU) так описал, что они (европейские лидеры — прим. URA.RU) будут как ласковые собачки у ног хозяина. Примерно то, что сейчас происходит», — сказал Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. Видео с разговором опубликовано в telegram-канале корреспондента. Так помощник президента ответил на вопрос о том, почему в Европе начали призывать к миру. Ушаков напомнил слова российского лидера. Ранее Владимир Путин в интервью с Зарубиным сказал, что главы европейских стран при президенте США Дональде Трампе будут вести как собачки у ног хозяина. «Все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал тогда Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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