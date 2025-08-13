В администрации Щелково начался крупный пожар

В ночь на 13 августа в здании администрации города Щелково Московской области произошел крупный пожар. Как сообщили в МЧС, возгорание началось около 3:30 на верхних этажах здания.
«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании в городском округе Щелково. Привлекаемые силы и средства: 19 человек, и 6 единиц техники», — рассказали на сайте МЧС по региону. В данный момент специалисты продолжают тушение пожара, причины и площадь возгорания уточняются.
Ранее, в ночь на 12 августа, крупный пожар произошел в жилом доме на улице Мытная в Москве: огонь охватил две квартиры и балкон, пострадали девять человек, один погиб. Причины обоих возгораний пока не установлены, в обоих случаях жители сообщали о сильном запахе гари в окрестностях.
