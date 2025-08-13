Четыре фигуранта дела «ЕНОТа» объявлены в розыск за участие в ОПГ и разбой

Четыре фигуранта дела ЧВК «Енот» объявлены в федеральный розыск по обвинению в участии в организованной преступной группе и разбое. Как следует из материалов Московского гарнизонного военного суда, речь идет о членах межрегиональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ) — Иване Коваленко, Алексее Коновалове, Михаиле Максимове и Олеге Очеретном.
«Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный объявлены в розыск и заочно заключены под стражу Московским гарнизонным военным судом», — говорится в документах. Их цитирует ТАСС.
Ранее правоохранительные органы сообщали, что обвиняемые отправлены в зону СВО, однако впоследствии эта информация не подтвердилась. В отношении четверых участников «ЕНОТа» выделено отдельное производство, аналогичный порядок применен к бывшему сотруднику ФСБ Александру Мрищуку, который находится под подпиской о невыезде.
Дело связано с событиями декабря 2016 года. По версии следствия, члены организации «ЕНОТ» совместно с офицерами ФСБ организовали нападение на склад в Москве под видом оперативно-розыскных мероприятий по делу о неуплате таможенных платежей. В результате были изъяты ценности, часть которых, как утверждает следствие, обвиняемые присвоили себе. Потерпевшими признаны предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, Антон Марченко.
Судебные разбирательства по делу «ЕНОТа» продолжаются с 2022 года. Ранее суд оправдал четырех членов организации, однако Второй западный окружной военный суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. По другим эпизодам и фигурантам уже вынесены обвинительные приговоры: экс-сотрудник ФСБ Антон Барякшев получил шесть лет колонии, а один из создателей «ЕНОТа» Роман Теленкевич осужден на 13 лет лишения свободы.
