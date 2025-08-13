Ресторан на Аляске стал героем новостей в связи с саммитом Путина и Трампа

Ресторан на Аляске оказался в центре внимания из-за встречи Путина и Трампа
Ресторан с пельменями попал в центр внимания из-за Путина и Трампа
Ресторан «Пельмени» в центре Анкориджа (Аляска, США) оказался в центре внимания прессы на фоне подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщают сотрудники заведения.

«Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас», — рассказал один из работников ресторана, отвечая на вопросы журналистов. Он уточнил, что из-за большого интереса со стороны СМИ сотрудники вынуждены чаще отвлекаться от работы. Об этом пишут РИА Новости. 

Персонал предпочитает не раскрывать подробности о своей деятельности. Повар, продолжая готовить блюда, отказался обсуждать детали бизнеса и отметил, что хочет спокойно завершить рабочий день.

Встреча президентов России и США запланирована на 15 августа в Гирдвуде, штат Аляска, и уже привлекла внимание местных жителей и бизнеса. Дональд Трамп ранее заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным завершение конфликта на Украине и возможный обмен территориями, а также выразил благодарность за согласие провести переговоры на американской территории.

