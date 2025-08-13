Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в августе-сентябре 2025 года. Об этом сообщают в оборонно-промышленном комплексе.
«Атомный ракетный крейсер „Адмирал Нахимов“ находится на этапе подготовки к выходу в море на испытания. Выход корабля на испытания запланирован на август-сентябрь по готовности», — передают слова представителя РИА Новости. По его словам, сейчас на корабле завершается проверка всех систем и оборудования, а также формируется сдаточная команда для предстоящих испытаний.
Крейсер «Адмирал Нахимов», построенный по проекту 1144.2М («Орлан»), остается самым крупным надводным кораблем ВМФ России с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Судно оснащено ядерной энергетической установкой и предназначено для уничтожения крупных надводных объектов, а также для обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны. После службы на Северном флоте крейсер был отправлен на ремонт в конце 1990-х годов, а восстановительные работы начались в 2013 году на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.
