Погодные условия стали причиной закрытия еще одной ледовой переправы в Прикамье

В Пермском крае закрыли еще одну ледовую переправу — в Оханском муниципальном округе. Накануне ее функционирование временно прекратили из-за оттепели. О введенных ограничениях сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«С 16 марта 2025 года прекращает свое функционирование ледовая переправа через Каму в Оханском муниципальном округе. Она соединяла город Оханск и поселок Юго-Камский», — сообщает telegram-канал ведомства.
Накануне URA.RU рассказывало, что с 13.00 15 марта до 10:00 16 марта ледовую переправу Оханск- Юго-Камский временно закрыли. Ограничения ввели из-за погодных условий.
Ранее стало известно, что переправа село Троица — поселок Ильича в Кунгурском округе закрылась в связи с погодными условиями. В 2025 году в Прикамье было открыто 11 ледовых переправ.
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