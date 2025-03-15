15 марта 2025

Погодные условия стали причиной закрытия еще одной ледовой переправы в Прикамье

Вторую ледовую переправу закрыли в Пермском крае из-за оттепели
© Служба новостей «URA.RU»
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В период оттепели ледовые переправы становятся опасными (архивное фото)
В период оттепели ледовые переправы становятся опасными (архивное фото) Фото:

В Пермском крае закрыли еще одну ледовую переправу — в Оханском муниципальном округе. Накануне ее функционирование временно прекратили из-за оттепели. О введенных ограничениях сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«С 16 марта 2025 года прекращает свое функционирование ледовая переправа через Каму в Оханском муниципальном округе. Она соединяла город Оханск и поселок Юго-Камский», — сообщает telegram-канал ведомства.

Накануне URA.RU рассказывало, что с 13.00 15 марта до 10:00 16 марта ледовую переправу Оханск- Юго-Камский временно закрыли. Ограничения ввели из-за погодных условий. 

Ранее стало известно, что переправа село Троица — поселок Ильича в Кунгурском округе закрылась в связи с погодными условиями. В 2025 году в Прикамье было открыто 11 ледовых переправ.

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В Пермском крае закрыли еще одну ледовую переправу — в Оханском муниципальном округе. Накануне ее функционирование временно прекратили из-за оттепели. О введенных ограничениях сообщила пресс-служба регионального МЧС. «С 16 марта 2025 года прекращает свое функционирование ледовая переправа через Каму в Оханском муниципальном округе. Она соединяла город Оханск и поселок Юго-Камский», — сообщает telegram-канал ведомства. Накануне URA.RU рассказывало, что с 13.00 15 марта до 10:00 16 марта ледовую переправу Оханск- Юго-Камский временно закрыли. Ограничения ввели из-за погодных условий.  Ранее стало известно, что переправа село Троица — поселок Ильича в Кунгурском округе закрылась в связи с погодными условиями. В 2025 году в Прикамье было открыто 11 ледовых переправ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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