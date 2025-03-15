15 марта 2025

Силовики проводят масштабные проверки на челябинских вокзалах и в аэропорту

ФСБ и полиция проводят досмотры на челябинских вокзалах и в аэропорту
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе третий день действует операция «Правопорядок»
В регионе третий день действует операция «Правопорядок» Фото:

В Челябинской области продолжается третий день масштабная операция «Правопорядок», во время которой усиленные патрули спецгрупп из силовиков продолжают контролировать безопасность на ключевых транспортных узлах региона, включая аэропорт и вокзалы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

«В целях обеспечения безопасности в аэропорту „Курчатов“, на железнодорожном автовокзале и автовокзалах Челябинска силовики проводят детальные досмотры граждан. Также осуществляется проверка прилегающих к транспортным объектам территорий для обнаружения подозрительных вещей, таких как оставленные сумки», — говорится в заявлении пресс-службы областного главка. 

Более 2,5 тысяч правоохранителей сформированы в составе 404 оперативных групп, 295 автомобильных и 119 пеших патрулей круглосуточно проверяют места массового скопления людей и досматривают транспорт на дорогах области. На территориях возле аэропорта имени Курчатова, железнодорожного вокзала и автовокзалов кинологи с собаками ищут опасные вещества и предметы. 

В мероприятии участвуют подразделения ГУ МВД России по региону, их территориальные отделы, транспортная полиция, сотрудники УФСБ, бойцы Росгвардии и представители других ведомств. Спецгруппы из силовиков работают в круглосуточном режиме.

Также особое внимание уделяется проверке соблюдения миграционного законодательства. Силовики совместно с сотрудниками профильных ведомств проверили рынки и производственные объекты в Челябинске, где работают иностранцы.

Полицейские просят жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проверкам. Принимаемые меры направлены на создание безопасных условий проживания в Челябинской области.

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В Челябинской области продолжается третий день масштабная операция «Правопорядок», во время которой усиленные патрули спецгрупп из силовиков продолжают контролировать безопасность на ключевых транспортных узлах региона, включая аэропорт и вокзалы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.  «В целях обеспечения безопасности в аэропорту „Курчатов“, на железнодорожном автовокзале и автовокзалах Челябинска силовики проводят детальные досмотры граждан. Также осуществляется проверка прилегающих к транспортным объектам территорий для обнаружения подозрительных вещей, таких как оставленные сумки», — говорится в заявлении пресс-службы областного главка.  Более 2,5 тысяч правоохранителей сформированы в составе 404 оперативных групп, 295 автомобильных и 119 пеших патрулей круглосуточно проверяют места массового скопления людей и досматривают транспорт на дорогах области. На территориях возле аэропорта имени Курчатова, железнодорожного вокзала и автовокзалов кинологи с собаками ищут опасные вещества и предметы.  В мероприятии участвуют подразделения ГУ МВД России по региону, их территориальные отделы, транспортная полиция, сотрудники УФСБ, бойцы Росгвардии и представители других ведомств. Спецгруппы из силовиков работают в круглосуточном режиме. Также особое внимание уделяется проверке соблюдения миграционного законодательства. Силовики совместно с сотрудниками профильных ведомств проверили рынки и производственные объекты в Челябинске, где работают иностранцы. Полицейские просят жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проверкам. Принимаемые меры направлены на создание безопасных условий проживания в Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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