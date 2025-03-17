Вильфанд заявил об окончании летней погоды на юге России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На юге России установлены температурные рекорды
На юге России установлены температурные рекорды Фото:

На юге европейской части страны, где температурный фон со значениями до плюс 28 градусов отмечался в течение прошедшей недели, летняя погода подходит к своему завершению. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Радикальные изменения погоды произойдут на юге европейской части России, там отмечались фантастические температуры, температура в воскресенье под +30 была в Краснодарском крае, а в ночь на понедельник — +16 градусов, это же все-таки летняя ночь», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что температура, которая на прошлой неделе достигала 25-28 градусов, в ближайшие дни значительно понизится на 10-15 градусов.

С начала недели изменится направление ветра, и температура будет постепенно понижаться до 21-23 градусов во вторник и до шести-девяти градусов начиная со среды. Такая погода соответствует нормальным мартовским показателям, заключил Вильфанд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На юге европейской части страны, где температурный фон со значениями до плюс 28 градусов отмечался в течение прошедшей недели, летняя погода подходит к своему завершению. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Радикальные изменения погоды произойдут на юге европейской части России, там отмечались фантастические температуры, температура в воскресенье под +30 была в Краснодарском крае, а в ночь на понедельник — +16 градусов, это же все-таки летняя ночь», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что температура, которая на прошлой неделе достигала 25-28 градусов, в ближайшие дни значительно понизится на 10-15 градусов. С начала недели изменится направление ветра, и температура будет постепенно понижаться до 21-23 градусов во вторник и до шести-девяти градусов начиная со среды. Такая погода соответствует нормальным мартовским показателям, заключил Вильфанд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...