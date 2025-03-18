Парламент Германии нашел способ сильно увеличить расходы на оборону

Парламент Федеративной Республики Германия, Бундестаг, принял решение о модификации Основного закона страны, смягчив ограничения долгового тормоза, которые ранее не позволяли осуществлять бюджетные траты сверх доходов. Эти изменения направлены на расширение финансирования военных расходов и создание нового инфраструктурного фонда на сумму в 500 миллиардов евро.
«По итогам поименного голосования поправки поддержали 513 депутатов, против выступили 207, воздержавшихся не было», — передает корреспондент ТАСС. Для утверждения поправок необходимо было получить две трети голосов, то есть минимум 489.
Эксперты называют этот финансовый пакет историческим, так как ожидается, что общий объем инвестиций может достигнуть от 1 триллиона до 1,5 триллиона евро. В соответствии с новыми правилами, оборонные расходы, превышающие 1% ВВП Германии, больше не будут подвергаться ограничениям по долговому тормозу. То же касается и нового инфраструктурного фонда, что обеспечит стране большую гибкость в ответе на современные вызовы в сферах безопасности и развития инфраструктуры.
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