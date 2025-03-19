Макрон нацелит на Россию гиперзвуковые ракеты

К 2035 году Франция планирует разместить гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и ввести в эксплуатацию истребители нового поколения в рамках стратегии «сдерживания» в отношении России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения авиабазы Люксей-Сен-Совер.
«В 2035 году это будет первая база, которая получит самолеты Rafale новой модификации с гиперзвуковым оружием. Это наш ответ на вызовы безопасности», — приводит слова Макрона Le Figaro.
Президент Франции заявил, что на военной базе будут размещены модернизированные истребители Rafale F5. Эти самолеты получат вооружение в виде гиперзвуковых ракет ASN4G класса «воздух-земля», способных нести ядерные боеголовки.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия. Она добавила, что база Люксей-Сен-Совер находится на востоке страны, ближе к РФ.
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