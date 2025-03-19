19 марта 2025

Свердловские бойцы, вернувшиеся из плена, хотят обратно на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В плен свердловские бойцы, по словам Мерзляковой, сами не сдавались
В плен свердловские бойцы, по словам Мерзляковой, сами не сдавались Фото:

Половина вернувшихся их плена военнослужащих из Свердловской области хотят вернуться на фронт. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Мы с ними (всеми свердловскими военнослужащими, вернувшимися из плена) стараемся поддерживать связь, если они этого хотят. Но скажу так — половина из них вернулись к своим ребятам на фронт. Сами! Их не вызывали, не призывали», — рассказала Мерзлякова ТАСС.

Также уполномоченный заметила, что иногда бойцы скрывали от своих родных намерение вернуться на фронт, чтобы родные не переживали и не пытались повлиять на их решение. В таких случаях сотрудники аппарата омбудсмена информировали семьи военнослужащих. Мерзлякова добавила, что свердловские бойцы никогда не сдавались в плен сами.

После обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся 19 марта по схеме «175 на 175», четверо военнослужащих из Свердловской области вернутся домой из украинского плена. Все российские военнослужащие были временно размещены в Беларуси, где им предоставлялась необходимая помощь и возможность связи с родными.

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Половина вернувшихся их плена военнослужащих из Свердловской области хотят вернуться на фронт. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Мы с ними (всеми свердловскими военнослужащими, вернувшимися из плена) стараемся поддерживать связь, если они этого хотят. Но скажу так — половина из них вернулись к своим ребятам на фронт. Сами! Их не вызывали, не призывали», — рассказала Мерзлякова ТАСС. Также уполномоченный заметила, что иногда бойцы скрывали от своих родных намерение вернуться на фронт, чтобы родные не переживали и не пытались повлиять на их решение. В таких случаях сотрудники аппарата омбудсмена информировали семьи военнослужащих. Мерзлякова добавила, что свердловские бойцы никогда не сдавались в плен сами. После обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся 19 марта по схеме «175 на 175», четверо военнослужащих из Свердловской области вернутся домой из украинского плена. Все российские военнослужащие были временно размещены в Беларуси, где им предоставлялась необходимая помощь и возможность связи с родными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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