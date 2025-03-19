Свердловские бойцы, вернувшиеся из плена, хотят обратно на СВО

Половина вернувшихся их плена военнослужащих из Свердловской области хотят вернуться на фронт. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Мы с ними (всеми свердловскими военнослужащими, вернувшимися из плена) стараемся поддерживать связь, если они этого хотят. Но скажу так — половина из них вернулись к своим ребятам на фронт. Сами! Их не вызывали, не призывали», — рассказала Мерзлякова ТАСС.
Также уполномоченный заметила, что иногда бойцы скрывали от своих родных намерение вернуться на фронт, чтобы родные не переживали и не пытались повлиять на их решение. В таких случаях сотрудники аппарата омбудсмена информировали семьи военнослужащих. Мерзлякова добавила, что свердловские бойцы никогда не сдавались в плен сами.
После обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся 19 марта по схеме «175 на 175», четверо военнослужащих из Свердловской области вернутся домой из украинского плена. Все российские военнослужащие были временно размещены в Беларуси, где им предоставлялась необходимая помощь и возможность связи с родными.
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