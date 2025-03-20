Синоптики рассказали, когда в Свердловской области станет тепло

В Свердловской области с 25 марта начнутся регулярные оттепели. Дневная температура воздуха будет +4°C до +8°C, рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Уральского гидрометцентра Людмила Аненко.
«В период с 20 по 24 марта ночью будет -4°C…-9°C, а на севере до -14°C — начнется небольшое похолодание. Днем будет -3°C…+2°C. 22 марта на юге области ожидается снег 3-8мм. С 25 марта возобновятся регулярные оттепели — от +4°C…+8°C днем и ночью около 0°C. В последние пять-шесть дней марта ожидается переход среднесуточной температуры через ноль», — рассказала на пресс-конференции ТАСС Аненко. По ее словам, ожидается, что в апреле температура будет около средних многолетних значений. При этом осадки предполагаются больше нормы.
В регионе не прогнозируется неблагоприятное развитие паводковой обстановки, а затопление населенных пунктов не предвидится. Как отметила Аненко, по предварительным оценкам синоптиков максимальные уровни в большинстве рек будут примерно на один метр ниже, а в реках Тура, Ница и Пышма — на один-два метра. Уровни выше нормы могут оказаться в горных местностях — из-за осадков.
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