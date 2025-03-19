19 марта 2025

Спасатели рассказали, будет ли в 2025 году топить Свердловскую область

В Свердловской области не прогнозируют тяжелую паводковую обстановку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осложнение паводковой обстановки в Свердловской области не прогнозируется (архивное фото)
Осложнение паводковой обстановки в Свердловской области не прогнозируется (архивное фото) Фото:

В Свердловской области не прогнозируется неблагоприятное развитие паводковой обстановки. Затопление населенных пунктов не предвидится, рассказал замначальника Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС региона Вячеслав Паршин.

«В настоящее время подтоплений в Свердловской области не наблюдается. Соответствующий мониторинг паводковой обстановки проводится. <…> Мы особенно наблюдаем за востоком и севером нашей области», — рассказал он на пресс-конференции ТАСС, отметив, что ситуация с паводками в регионе прогнозируется на уровне средних многолетних значений, а осложнений быть не должно.

По словам начальника областного Управления автомобильных дорог Дениса Чегаева, подтапливаться могут низководные мосты недалеко от шести населенных пунктов в Слободо-Туринском, Туринском, Карпинском муниципальных округах. По его словам, подтопление первых ступеней набережной Исети в Екатеринбурге может быть, но «ситуация не критичная» и может быть связана с дождями.

В регионе готовят дороги и важные объекты к паводковым и пожароопасным сезоном. Например, службы аэропорта Кольцово провели учения, где отработали оперативные действия в случае осложнения обстановки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области не прогнозируется неблагоприятное развитие паводковой обстановки. Затопление населенных пунктов не предвидится, рассказал замначальника Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС региона Вячеслав Паршин. «В настоящее время подтоплений в Свердловской области не наблюдается. Соответствующий мониторинг паводковой обстановки проводится. <…> Мы особенно наблюдаем за востоком и севером нашей области», — рассказал он на пресс-конференции ТАСС, отметив, что ситуация с паводками в регионе прогнозируется на уровне средних многолетних значений, а осложнений быть не должно. По словам начальника областного Управления автомобильных дорог Дениса Чегаева, подтапливаться могут низководные мосты недалеко от шести населенных пунктов в Слободо-Туринском, Туринском, Карпинском муниципальных округах. По его словам, подтопление первых ступеней набережной Исети в Екатеринбурге может быть, но «ситуация не критичная» и может быть связана с дождями. В регионе готовят дороги и важные объекты к паводковым и пожароопасным сезоном. Например, службы аэропорта Кольцово провели учения, где отработали оперативные действия в случае осложнения обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...