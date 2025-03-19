Спасатели рассказали, будет ли в 2025 году топить Свердловскую область

В Свердловской области не прогнозируется неблагоприятное развитие паводковой обстановки. Затопление населенных пунктов не предвидится, рассказал замначальника Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС региона Вячеслав Паршин.
«В настоящее время подтоплений в Свердловской области не наблюдается. Соответствующий мониторинг паводковой обстановки проводится. <…> Мы особенно наблюдаем за востоком и севером нашей области», — рассказал он на пресс-конференции ТАСС, отметив, что ситуация с паводками в регионе прогнозируется на уровне средних многолетних значений, а осложнений быть не должно.
По словам начальника областного Управления автомобильных дорог Дениса Чегаева, подтапливаться могут низководные мосты недалеко от шести населенных пунктов в Слободо-Туринском, Туринском, Карпинском муниципальных округах. По его словам, подтопление первых ступеней набережной Исети в Екатеринбурге может быть, но «ситуация не критичная» и может быть связана с дождями.
В регионе готовят дороги и важные объекты к паводковым и пожароопасным сезоном. Например, службы аэропорта Кольцово провели учения, где отработали оперативные действия в случае осложнения обстановки.
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