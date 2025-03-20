Зеленский поднял свою больную тему

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь заговорил о вхождении Украины в состав НАТО. Политик сожалеет о том, что его страну не хотят видеть в составе Североатлантического альянса.
«Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не берут в НАТО», — поделился глава Украины. Его слова передает издание «Страна.ua».
Зеленский считает, что появление Украины в составе альянса решило бы множество проблем. Однако свой комментарий о нейтральном статусе он закончил фразой «не о чем говорить».
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