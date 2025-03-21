В Марий Эл разгорелся мощный пожар

МЧС: в Марий Эл горит склад, площадь пожара 2000 квадратов
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В Марий Эл загорелся производственный завод, площадь огня более 20000 квадратных метров
В Марий Эл загорелся производственный завод, площадь огня более 20000 квадратных метров Фото:

В поселке Приволжский (Марий Эл) произошел мощный пожар. — загорелся склад. Площадь огня составляет свыше двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС. Telegram-канал Shot писал до этого, что горит завод по производству пластмассовых плит:

«В Республике Марий Эл тушат склад», — сообщает министерство. По предварительным данным, жертв нет. На месте происшествия работают экстренные службы — привлечены 54 сотрудника и 16 единиц техники.

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В поселке Приволжский (Марий Эл) произошел мощный пожар. — загорелся склад. Площадь огня составляет свыше двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС. Telegram-канал Shot писал до этого, что горит завод по производству пластмассовых плит: «В Республике Марий Эл тушат склад», — сообщает министерство. По предварительным данным, жертв нет. На месте происшествия работают экстренные службы — привлечены 54 сотрудника и 16 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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