Свердловские волонтеры прекратили поиски пенсионера

Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили об успешном завершении операции по поиску 71-летнего свердловчанина Александра Казанцева. Мужчина пропал вечером 20 марта. Последний раз его видели, когда он шел в сторону поселка Каменка.
«Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске!», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Дома в Сысерти Казанцева ждет супруга.
Тем временем в Екатеринбурге продолжаются поиски 47-летней Елены Вишняковой, пропавшей 14 марта. Отдел полиции №2 активно участвует в розыскных мероприятиях. Особое внимание уделяется распространению информации о приметах пропавшей. Женщина имеет худощавое телосложение и рост около 160 сантиметров. Она носит очки. В день исчезновения на ней была надета бежевая шапка с двумя помпонами и завязками и серый пуховик длиной до колена с капюшоном.
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