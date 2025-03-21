Общество Свердловские волонтеры прекратили поиски пенсионера Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живым свердловского пенсионера Казанцева 21 марта 2025 в 21:24 Размер текста - 17 + Волонтеры сутки искали пенсионера (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили об успешном завершении операции по поиску 71-летнего свердловчанина Александра Казанцева. Мужчина пропал вечером 20 марта. Последний раз его видели, когда он шел в сторону поселка Каменка. «Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске!», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Дома в Сысерти Казанцева ждет супруга. Тем временем в Екатеринбурге продолжаются поиски 47-летней Елены Вишняковой, пропавшей 14 марта. Отдел полиции №2 активно участвует в розыскных мероприятиях. Особое внимание уделяется распространению информации о приметах пропавшей. Женщина имеет худощавое телосложение и рост около 160 сантиметров. Она носит очки. В день исчезновения на ней была надета бежевая шапка с двумя помпонами и завязками и серый пуховик длиной до колена с капюшоном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили об успешном завершении операции по поиску 71-летнего свердловчанина Александра Казанцева. Мужчина пропал вечером 20 марта. Последний раз его видели, когда он шел в сторону поселка Каменка. «Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске!», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Дома в Сысерти Казанцева ждет супруга. Тем временем в Екатеринбурге продолжаются поиски 47-летней Елены Вишняковой, пропавшей 14 марта. Отдел полиции №2 активно участвует в розыскных мероприятиях. Особое внимание уделяется распространению информации о приметах пропавшей. Женщина имеет худощавое телосложение и рост около 160 сантиметров. Она носит очки. В день исчезновения на ней была надета бежевая шапка с двумя помпонами и завязками и серый пуховик длиной до колена с капюшоном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям