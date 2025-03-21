Свердловские волонтеры прекратили поиски пенсионера

Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живым свердловского пенсионера Казанцева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На могиле военкора Ростислава Журавлева. Екатеринбург , пенсионер, старость, одиночество, трость в руке, старик
Волонтеры сутки искали пенсионера (архивное фото) Фото:

Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили об успешном завершении операции по поиску 71-летнего свердловчанина Александра Казанцева. Мужчина пропал вечером 20 марта. Последний раз его видели, когда он шел в сторону поселка Каменка.

«Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске!», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Дома в Сысерти Казанцева ждет супруга.

Тем временем в Екатеринбурге продолжаются поиски 47-летней Елены Вишняковой, пропавшей 14 марта. Отдел полиции №2 активно участвует в розыскных мероприятиях. Особое внимание уделяется распространению информации о приметах пропавшей. Женщина имеет худощавое телосложение и рост около 160 сантиметров. Она носит очки. В день исчезновения на ней была надета бежевая шапка с двумя помпонами и завязками и серый пуховик длиной до колена с капюшоном.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили об успешном завершении операции по поиску 71-летнего свердловчанина Александра Казанцева. Мужчина пропал вечером 20 марта. Последний раз его видели, когда он шел в сторону поселка Каменка. «Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске!», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Дома в Сысерти Казанцева ждет супруга. Тем временем в Екатеринбурге продолжаются поиски 47-летней Елены Вишняковой, пропавшей 14 марта. Отдел полиции №2 активно участвует в розыскных мероприятиях. Особое внимание уделяется распространению информации о приметах пропавшей. Женщина имеет худощавое телосложение и рост около 160 сантиметров. Она носит очки. В день исчезновения на ней была надета бежевая шапка с двумя помпонами и завязками и серый пуховик длиной до колена с капюшоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...