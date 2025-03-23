В ХМАО утвердили новые сроки охотничьего сезона

Власти ХМАО сообщили о датах открытия осенне-зимней охоты на пернатую дичь. Начало сезона будет отличаться в зависимости от территории охотничьих угодий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природопользования, опубликовавшего обновленные правила для охотников.
«В охотничьем сезоне 2025-2026 годов в Югре изменены сроки весенней и осенне-зимней охоты», — сообщили в департаменте. Согласно документу, весенний сезон в южных районах Югры (южнее 61° северной широты) стартует с первой пятницы мая для водоплавающей дичи и с первой субботы — для боровой. В зоне от 61° до 62° сроки смещены на неделю, а севернее 62° охота откроется только с третьей пятницы и субботы мая. «На селезней уток с подсадными разрешено охотиться непрерывно с 15 апреля по 20 мая», — уточнили в ведомстве.
Осенне-зимний сезон продлится с последней субботы августа по 31 декабря для водоплавающих и ворон, а на боровую дичь — со второй субботы сентября до конца февраля. Все сроки привязаны к климатическим особенностям районов, чтобы минимизировать воздействие на популяции животных.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют увеличить срок подачи заявок на получение охотничьих лицензий до 30 дней. Благодаря этому у охотников будет больше времени для того, чтобы подготовить все необходимые документы.
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