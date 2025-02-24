24 февраля 2025

Дума ХМАО планирует упростить получение разрешения на охоту

Дума ХМАО планирует увеличить срок подачи получения разрешения на охоту
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Срок подачи заявок на получение лицензии на охоту может быть увеличен до 30 дней
Срок подачи заявок на получение лицензии на охоту может быть увеличен до 30 дней Фото:

Депутаты окружной думы планируют увеличить срок подачи заявок на получение лицензии на охоту с трех недель до 30 дней, благодаря чему у охотников будет больше времени для того, чтобы подготовить все необходимые документы. Об этом сообщает журналист URA.RU с заседания Комитета по охране окружающей среды.

«Депутаты [предложили перевести] на упрощенный срок заявок на разрешение по охоте. За 30 календарных дней без очереди», — передает журналист URA.RU с заседания думы.

Также депутаты планируют установить единые сроки (с 1 февраля по 31 марта) для получения лицензий на охоту медведей, барсуков, лосей, рысей, выдр и соболей. На этих животных установлен лимит и документы на каждый из видов подаются в разные периоды. Ожидается, что дума примет законопроект на очередном заседании 27 февраля.

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Депутаты окружной думы планируют увеличить срок подачи заявок на получение лицензии на охоту с трех недель до 30 дней, благодаря чему у охотников будет больше времени для того, чтобы подготовить все необходимые документы. Об этом сообщает журналист URA.RU с заседания Комитета по охране окружающей среды. «Депутаты [предложили перевести] на упрощенный срок заявок на разрешение по охоте. За 30 календарных дней без очереди», — передает журналист URA.RU с заседания думы. Также депутаты планируют установить единые сроки (с 1 февраля по 31 марта) для получения лицензий на охоту медведей, барсуков, лосей, рысей, выдр и соболей. На этих животных установлен лимит и документы на каждый из видов подаются в разные периоды. Ожидается, что дума примет законопроект на очередном заседании 27 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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