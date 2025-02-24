Дума ХМАО планирует упростить получение разрешения на охоту

Депутаты окружной думы планируют увеличить срок подачи заявок на получение лицензии на охоту с трех недель до 30 дней, благодаря чему у охотников будет больше времени для того, чтобы подготовить все необходимые документы. Об этом сообщает журналист URA.RU с заседания Комитета по охране окружающей среды.
«Депутаты [предложили перевести] на упрощенный срок заявок на разрешение по охоте. За 30 календарных дней без очереди», — передает журналист URA.RU с заседания думы.
Также депутаты планируют установить единые сроки (с 1 февраля по 31 марта) для получения лицензий на охоту медведей, барсуков, лосей, рысей, выдр и соболей. На этих животных установлен лимит и документы на каждый из видов подаются в разные периоды. Ожидается, что дума примет законопроект на очередном заседании 27 февраля.
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