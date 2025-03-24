Новой героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») стала 17-летняя Вероника из Екатеринбурга. Анонс серии, которую покажут уже 26 марта, появился в эфире телеканала «Ю».
В трейлере вкратце показано знакомство Вероники с молодым человеком, которому понравились ее характер, внешность и голос. Туда же попали семейные конфликты и потасовки. На одном из кадров беременную залили перцовым баллончиком.
Выпуск с участницей из уральской столицы появляется не в первый раз. В марте 2024 в шоу снялась местная школьница. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир.
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