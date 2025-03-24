Екатеринбурженка стала героиней шоу «Мама в 16». Видео

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Выпуск с беременной выйдет 26 марта
Выпуск с беременной выйдет 26 марта Фото:

Новой героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») стала 17-летняя Вероника из Екатеринбурга. Анонс серии, которую покажут уже 26 марта, появился в эфире телеканала «Ю».

В трейлере вкратце показано знакомство Вероники с молодым человеком, которому понравились ее характер, внешность и голос. Туда же попали семейные конфликты и потасовки. На одном из кадров беременную залили перцовым баллончиком.

Выпуск с участницей из уральской столицы появляется не в первый раз. В марте 2024 в шоу снялась местная школьница. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир.

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Новой героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») стала 17-летняя Вероника из Екатеринбурга. Анонс серии, которую покажут уже 26 марта, появился в эфире телеканала «Ю». В трейлере вкратце показано знакомство Вероники с молодым человеком, которому понравились ее характер, внешность и голос. Туда же попали семейные конфликты и потасовки. На одном из кадров беременную залили перцовым баллончиком. Выпуск с участницей из уральской столицы появляется не в первый раз. В марте 2024 в шоу снялась местная школьница. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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