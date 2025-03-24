В зоне СВО погиб 47-летний механик-водитель из Прикамья Андрей Елохов

Церемония прощания с бойцом пройдет 25 марта Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 47-летний механик-водитель из Пермского края Андрей Елохов. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«В ходе СВО при выполнении боевой задачи 10 марта 2025 года погиб Андрей Елохов, гвардии рядовой, механик-водитель мотострелкового отделения. Администрация выражает соболезнования папе, брату, сестрам военнослужащего, всем родным и близким», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский боец родился в 1977 году в селе Сепыч. Он окончил местную школу, получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. После службы в армии трудился в совхозе оператором машинного доения.

Церемония прощания с бойцом пройдет в сепычевском дворце досуга в 12:00, на 12:30 запланирован траурный митинг vk.com, мэрия Верещагинского округа