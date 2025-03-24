В зоне СВО погиб 47-летний механик-водитель из Прикамья Андрей Елохов

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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, гвоздики, скорбь, цветы, утрата, память
Церемония прощания с бойцом пройдет 25 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 47-летний механик-водитель из Пермского края Андрей Елохов. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«В ходе СВО при выполнении боевой задачи 10 марта 2025 года погиб Андрей Елохов, гвардии рядовой, механик-водитель мотострелкового отделения. Администрация выражает соболезнования папе, брату, сестрам военнослужащего, всем родным и близким», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский боец родился в 1977 году в селе Сепыч. Он окончил местную школу, получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. После службы в армии трудился в совхозе оператором машинного доения.

https://vk.com/ver_adm?w=wall-179945354_35620&ysclid=m8nd6jzdfh471211343&z=photo-179945354_457270889%2F24c77caed4e739b125
Церемония прощания с бойцом пройдет в сепычевском дворце досуга в 12:00, на 12:30 запланирован траурный митинг

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 47-летний механик-водитель из Пермского края Андрей Елохов. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа. «В ходе СВО при выполнении боевой задачи 10 марта 2025 года погиб Андрей Елохов, гвардии рядовой, механик-водитель мотострелкового отделения. Администрация выражает соболезнования папе, брату, сестрам военнослужащего, всем родным и близким», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте». Прикамский боец родился в 1977 году в селе Сепыч. Он окончил местную школу, получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. После службы в армии трудился в совхозе оператором машинного доения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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