Бизнесмен засудил пермский магазин цветов за использование фото

Магазин цветов разместил фотографию не своего авторства
Предприниматель засудил магазин цветов в Перми за то, что тот использовал в рекламе его снимки. Копия решения Свердловского районного суда имеется в распоряжении редакции.
«Установлено, что магазин по продаже цветов разместил на своем сайте фото, которые принадлежат истцу. Его это возмутило, и он в судебном порядке потребовал компенсацию», — говорится в решении суда.
За нарушение авторских прав пермский магазин выплатит владельцу фотографий 36 000 рублей. Также торговая точка обязана будет покрыть судебные издержки истца и госпошлину.
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