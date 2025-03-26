Бизнесмен засудил пермский магазин цветов за использование фото

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Магазин цветов разместил фотографию не своего авторства
Магазин цветов разместил фотографию не своего авторства Фото:

Предприниматель засудил магазин цветов в Перми за то, что тот использовал в рекламе его снимки. Копия решения Свердловского районного суда имеется в распоряжении редакции.

«Установлено, что магазин по продаже цветов разместил на своем сайте фото, которые принадлежат истцу. Его это возмутило, и он в судебном порядке потребовал компенсацию», — говорится в решении суда.

За нарушение авторских прав пермский магазин выплатит владельцу фотографий 36 000 рублей. Также торговая точка обязана будет покрыть судебные издержки истца и госпошлину.

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Предприниматель засудил магазин цветов в Перми за то, что тот использовал в рекламе его снимки. Копия решения Свердловского районного суда имеется в распоряжении редакции. «Установлено, что магазин по продаже цветов разместил на своем сайте фото, которые принадлежат истцу. Его это возмутило, и он в судебном порядке потребовал компенсацию», — говорится в решении суда. За нарушение авторских прав пермский магазин выплатит владельцу фотографий 36 000 рублей. Также торговая точка обязана будет покрыть судебные издержки истца и госпошлину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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