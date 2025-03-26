26 марта 2025

Власти ХМАО придумали региональный праздник для многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО утвердили День многодетной семьи
В ХМАО утвердили День многодетной семьи Фото:

Парламент ХМАО утвердил новый региональный праздник — День многодетной семьи. Обсуждение этого решения состоялось во время комитета по социальному развитию ХМАО, передает журналист URA.RU.

«Это позволит повысить роль и значимость многодетных семей. Поддержка многодетных семей имеет важное социально-политическое значение, особенно в условиях необходимости повышения рождаемости», — заявил депутат Николай Заболотнев. Дата праздника назначена на третье воскресенье сентября и приурочена к памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи в православной традиции.

По словам Заболотнева, главная цель праздника — популяризировать многодетность. Инициатива была поддержана депутатами во время очередного заседания Думы.

Ранее URA.RU писало, что демограф Алексей Ракша критиковал текущие меры поддержки семей в рамках нацпроекта «Семья». Он указал на необходимость более значительных выплат за рождение второго и третьего ребенка для достижения устойчивого роста рождаемости.

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Парламент ХМАО утвердил новый региональный праздник — День многодетной семьи. Обсуждение этого решения состоялось во время комитета по социальному развитию ХМАО, передает журналист URA.RU. «Это позволит повысить роль и значимость многодетных семей. Поддержка многодетных семей имеет важное социально-политическое значение, особенно в условиях необходимости повышения рождаемости», — заявил депутат Николай Заболотнев. Дата праздника назначена на третье воскресенье сентября и приурочена к памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи в православной традиции. По словам Заболотнева, главная цель праздника — популяризировать многодетность. Инициатива была поддержана депутатами во время очередного заседания Думы. Ранее URA.RU писало, что демограф Алексей Ракша критиковал текущие меры поддержки семей в рамках нацпроекта «Семья». Он указал на необходимость более значительных выплат за рождение второго и третьего ребенка для достижения устойчивого роста рождаемости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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