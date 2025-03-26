Власти ХМАО придумали региональный праздник для многодетных семей

Парламент ХМАО утвердил новый региональный праздник — День многодетной семьи. Обсуждение этого решения состоялось во время комитета по социальному развитию ХМАО, передает журналист URA.RU.
«Это позволит повысить роль и значимость многодетных семей. Поддержка многодетных семей имеет важное социально-политическое значение, особенно в условиях необходимости повышения рождаемости», — заявил депутат Николай Заболотнев. Дата праздника назначена на третье воскресенье сентября и приурочена к памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи в православной традиции.
По словам Заболотнева, главная цель праздника — популяризировать многодетность. Инициатива была поддержана депутатами во время очередного заседания Думы.
Ранее URA.RU писало, что демограф Алексей Ракша критиковал текущие меры поддержки семей в рамках нацпроекта «Семья». Он указал на необходимость более значительных выплат за рождение второго и третьего ребенка для достижения устойчивого роста рождаемости.
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