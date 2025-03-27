27 марта 2025

Путин поддержал кандидатуру Дрозденко на новый срок на посту губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрозденко обратился к Путину с просьбой о поддержке своей кандидатуры
Дрозденко обратился к Путину с просьбой о поддержке своей кандидатуры Фото:

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 28 марта 2025 года. Встреча прошла в Кремле, где обсуждались важные вопросы, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и социально-экономического развития региона. Также поднимался вопрос о переизбрании Дрозденко на новый срок на посту губернатора.

«Я просил бы Вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем», — обратился губернатор к президенту. В ответ президент выразил пожелания успеха.

Дрозденко в ходе встречи подчеркнул значительную активность жителей Ленинградской области в специальной военной операции. Регион активно занимается поддержкой не только участников, но и их семей. Особое внимание уделено детям, для которых предусмотрены образовательные программы и стипендии. Также был создан первый на Северо-Западе кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО, включающий центры протезирования и реабилитации, а также тренировочные квартиры и образовательные классы.

Губернатор осветил достижения в области экономического развития, отметив значительный рост инвестиций и промышленного производства. Ленобласть успешно реализует проекты в аграрном секторе, а также занимает лидирующие позиции по производству основных продовольственных товаров. Важной частью доклада стало упоминание о строительстве новых социальных объектов, включая школы и детские сады, что способствует повышению качества жизни населения.

Также губернатор Ленобласти коснулся темы национальной безопасности, упомянув о создании новых подразделений и инфраструктурных объектов, способствующих обеспечению безопасности региона. Волонтерская деятельность в Ленинградской области получила высокую оценку на федеральном уровне.

В заключение встречи Президент подчеркнул важность продолжения работы по всем направлениям, особенно в контексте поддержки социально значимых проектов и улучшения качества жизни граждан. Губернатор Дрозденко выразил надежду на дальнейшую поддержку федерального центра в реализации стратегических инициатив региона.

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 28 марта 2025 года. Встреча прошла в Кремле, где обсуждались важные вопросы, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и социально-экономического развития региона. Также поднимался вопрос о переизбрании Дрозденко на новый срок на посту губернатора. «Я просил бы Вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем», — обратился губернатор к президенту. В ответ президент выразил пожелания успеха. Дрозденко в ходе встречи подчеркнул значительную активность жителей Ленинградской области в специальной военной операции. Регион активно занимается поддержкой не только участников, но и их семей. Особое внимание уделено детям, для которых предусмотрены образовательные программы и стипендии. Также был создан первый на Северо-Западе кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО, включающий центры протезирования и реабилитации, а также тренировочные квартиры и образовательные классы. Губернатор осветил достижения в области экономического развития, отметив значительный рост инвестиций и промышленного производства. Ленобласть успешно реализует проекты в аграрном секторе, а также занимает лидирующие позиции по производству основных продовольственных товаров. Важной частью доклада стало упоминание о строительстве новых социальных объектов, включая школы и детские сады, что способствует повышению качества жизни населения. Также губернатор Ленобласти коснулся темы национальной безопасности, упомянув о создании новых подразделений и инфраструктурных объектов, способствующих обеспечению безопасности региона. Волонтерская деятельность в Ленинградской области получила высокую оценку на федеральном уровне. В заключение встречи Президент подчеркнул важность продолжения работы по всем направлениям, особенно в контексте поддержки социально значимых проектов и улучшения качества жизни граждан. Губернатор Дрозденко выразил надежду на дальнейшую поддержку федерального центра в реализации стратегических инициатив региона.
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