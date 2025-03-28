«Рентабельность крайне высокая»: в Челябинске продают месторождение золото и серебра. Скрин

В Челябинске продают предприятие по добыче золота за 400 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На территории месторождения находятся десятки килограммов драгоценных металлов
На территории месторождения находятся десятки килограммов драгоценных металлов Фото:

В Челябинске ищут покупателей на месторождение техногенного золота и серебра стоимостью в 400 миллионов рублей. Разведанные запасы драгоценного металла составляют сотни килограммов. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Золота категории С-1 — 138 килограммов и пять тысяч килограммов серебра. Произвeдeна paзведкa меcтoрождения, зaпасы пocтавлeны на гocударcтвенный бaланс. Полностью готова инфраструктура, проведено водо- и энергоснабжение, теплопункт в собственности, земельный участок в аренде, оплачен», — говорится на сайте «Авито».

Также автор объявления указал, что для добычи ископаемых необходима покупка нового заводского оборудования. Понадобятся дополнительные вложения в сумме не более 80 млн рублей. Лицензия действует до 2029 года, а срок разработки месторождения составляет восемь месяцев.

Как сообщало URA.RU ранее, в Пластовском районе выставили на продажу предприятие с лицензией на добычу россыпного золота до 2032 года. Протокол утверждения запасов от 2023 года указывает на наличие драгоценного металла объемом 143 кг, а также забалансовые запасы в размере 18 кг.

Подготовка площадки золотодобывающего предприятия полностью проведена
Подготовка площадки золотодобывающего предприятия полностью проведена
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В Челябинске ищут покупателей на месторождение техногенного золота и серебра стоимостью в 400 миллионов рублей. Разведанные запасы драгоценного металла составляют сотни килограммов. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Золота категории С-1 — 138 килограммов и пять тысяч килограммов серебра. Произвeдeна paзведкa меcтoрождения, зaпасы пocтавлeны на гocударcтвенный бaланс. Полностью готова инфраструктура, проведено водо- и энергоснабжение, теплопункт в собственности, земельный участок в аренде, оплачен», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления указал, что для добычи ископаемых необходима покупка нового заводского оборудования. Понадобятся дополнительные вложения в сумме не более 80 млн рублей. Лицензия действует до 2029 года, а срок разработки месторождения составляет восемь месяцев. Как сообщало URA.RU ранее, в Пластовском районе выставили на продажу предприятие с лицензией на добычу россыпного золота до 2032 года. Протокол утверждения запасов от 2023 года указывает на наличие драгоценного металла объемом 143 кг, а также забалансовые запасы в размере 18 кг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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