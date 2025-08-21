В думе Челябинска рассказали о подготовке к отопительному сезону

В Челябинске до 27 августа проходят гидравлические испытания тепловых сетей и текущие ремонты по результатам опрессовки. Так теплоснабжающие организации готовят город к отопительному сезону. О ходе работ на заседании постоянной комиссии Челябинской городской думы по городскому хозяйству рассказал генеральный директор «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин, отметив, что сроки опрессовок в городе соблюдаются.
«Впервые за многие годы ведется масштабная модернизация сетей. Вместо „латания дыр“ на месте протечки заменяется целиком проблемный участок трубы. Такой подход позволит минимизировать возможность повторной аварии на этом участке, повысит надежность теплоснабжения. Отдельное внимание уделено вопросам отключения горячей воды из-за аварий на соседних участках сетей, сотрудники компании стараются максимально быстро восстановить подачу», — сообщил в ходе заседания председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Олег Толмачев.
В теплоснабжающей организации, в свою очередь, также отметили, что проводимые испытания часто выявляют аварийные участки тепловых сетей. Из-за этого в некоторых микрорайонах горячую воду подают не сразу после окончания опрессовки, так как в местах порывов и протечек ведутся ремонтные работы. Благодаря этому подготовка коммуникаций к зимнему периоду получается надежнее.
В 2025 году «УСТЭК-Челябинск» планово заменит 11 километров тепловых сетей из порядка 600 переданных на обслуживание в ноябре прошлого года. Еще 20 километров сетей теплоэнергетики заменили в ходе проведения аварийных работ. Ранее власти города положительно оценили ход ремонтов на теплосетях города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!