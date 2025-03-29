29 марта 2025
28 марта 2025

В ХМАО мужчина напал на дворника и выгнал его со двора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выгнал дворника, который пытался пройти в подъезд
Мужчина выгнал дворника, который пытался пройти в подъезд Фото:

В Сургуте в одном из дворов по улице Тюменский тракт мужчина напал на дворника и прогнал его со двора. О происшествии горожане сообщили в соцсетях.

«Во дворе дома Тюменский тракт 6/1. Неадекват пристал к дворнику», — рассказали в telegram-канале «К-Информ». 

К публикации приложена запись на которой мужчина сначала кричит на проходящего мимо дворника. Когда же тот проходит в подъезд сначала бросает что-то в него, после подбегает ко входной двери и прогоняет оттуда уборщика.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО, с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается.  

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО неизвестные закидывают автобусы фруктами и овощами. По словам водителя, они, кроме прочего треляли из пневматической винтовки.

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В Сургуте в одном из дворов по улице Тюменский тракт мужчина напал на дворника и прогнал его со двора. О происшествии горожане сообщили в соцсетях. «Во дворе дома Тюменский тракт 6/1. Неадекват пристал к дворнику», — рассказали в telegram-канале «К-Информ».  К публикации приложена запись на которой мужчина сначала кричит на проходящего мимо дворника. Когда же тот проходит в подъезд сначала бросает что-то в него, после подбегает ко входной двери и прогоняет оттуда уборщика. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО, с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается.   Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО неизвестные закидывают автобусы фруктами и овощами. По словам водителя, они, кроме прочего треляли из пневматической винтовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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