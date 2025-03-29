В Сургуте в одном из дворов по улице Тюменский тракт мужчина напал на дворника и прогнал его со двора. О происшествии горожане сообщили в соцсетях.
«Во дворе дома Тюменский тракт 6/1. Неадекват пристал к дворнику», — рассказали в telegram-канале «К-Информ».
К публикации приложена запись на которой мужчина сначала кричит на проходящего мимо дворника. Когда же тот проходит в подъезд сначала бросает что-то в него, после подбегает ко входной двери и прогоняет оттуда уборщика.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО, с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО неизвестные закидывают автобусы фруктами и овощами. По словам водителя, они, кроме прочего треляли из пневматической винтовки.
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