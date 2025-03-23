23 марта 2025
22 марта 2025
21 марта 2025

В ХМАО неизвестные закидывают автобусы фруктами и овощами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные несколько дней забрасывают автобусы различными предметами в Сургуте
Неизвестные несколько дней забрасывают автобусы различными предметами в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) на остановке Мелик-Карамова неизвестные бросают в автобусы и пассажиров домашние вещи, фрукты и овощи. Об этом сообщил водитель одного из автобусов. 

«Остановка Мелик-Карамова. Третий этаж уже второй день кидают с этого окна разные предметы на автобус: овощи, фрукты», — говорит мужчина на видео, опубликованном в telegram-канале «К-Информ».

На видео видны валяющиеся рядом с автобусом игрушки и морковь. Водитель также утверждает, что неизвестные, кроме прочего стреляли из пневматической винтовки. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа устроила разборки с женщиной во дворе дома из-за автоконфликта. Компания накинулась на югорчанку с критикой и насмешками после того, как они не смогли разъехаться в одном из дворов. 

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В Сургуте (ХМАО) на остановке Мелик-Карамова неизвестные бросают в автобусы и пассажиров домашние вещи, фрукты и овощи. Об этом сообщил водитель одного из автобусов.  «Остановка Мелик-Карамова. Третий этаж уже второй день кидают с этого окна разные предметы на автобус: овощи, фрукты», — говорит мужчина на видео, опубликованном в telegram-канале «К-Информ». На видео видны валяющиеся рядом с автобусом игрушки и морковь. Водитель также утверждает, что неизвестные, кроме прочего стреляли из пневматической винтовки.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа устроила разборки с женщиной во дворе дома из-за автоконфликта. Компания накинулась на югорчанку с критикой и насмешками после того, как они не смогли разъехаться в одном из дворов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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