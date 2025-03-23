В Сургуте (ХМАО) на остановке Мелик-Карамова неизвестные бросают в автобусы и пассажиров домашние вещи, фрукты и овощи. Об этом сообщил водитель одного из автобусов.
«Остановка Мелик-Карамова. Третий этаж уже второй день кидают с этого окна разные предметы на автобус: овощи, фрукты», — говорит мужчина на видео, опубликованном в telegram-канале «К-Информ».
На видео видны валяющиеся рядом с автобусом игрушки и морковь. Водитель также утверждает, что неизвестные, кроме прочего стреляли из пневматической винтовки.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте толпа устроила разборки с женщиной во дворе дома из-за автоконфликта. Компания накинулась на югорчанку с критикой и насмешками после того, как они не смогли разъехаться в одном из дворов.
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