Сотрудник «Спартака» погиб перед матчем с «Северсталью»

Сотрудник хоккейного клуба «Спартак» Алексей Силкин скончался в возрасте 30 лет. Мужчина попал в автомобильную аварию. Об этом сообщили представители клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Силкин занимал должность менеджера отдела сувенирной продукции.
«Вчера вечером, 29 марта, ХК „Спартак“ понес большую утрату. Хоккейный клуб „Спартак“ скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Владимировича Силкина, не стало нашего большого друга и важной части нашего коллектива», — говорится в заявлении клуба. Представители КХЛ написали о гибели Силкина в официальном telegram-канале лиги.
Уточняется, что Силкин направлялся в Череповец на гостевой матч команды в первом раунде Кубка Гагарина против «Северстали». Матч должен был состояться в воскресенье. Напомним, что счет в серии до четырех побед на текущий момент составляет 2-0 в пользу «Спартака».
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