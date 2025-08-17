Зеленский резко поменял отношение к России после беседы с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский сменил тон, говоря о России, после саммита на Аляске, заявил Дубинский
Зеленский сменил тон, говоря о России, после саммита на Аляске, заявил Дубинский Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский стал использовать более уважительные формулировки в своих заявлениях в отношении России после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. На это обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский, отметив, Зеленский стал писать слово «Россия» с заглавной буквы.

«И тут же „Россия“ с большой буквы, а Путин... „российский руководитель“. А вы говорите — полено. Нет, вполне симпатичный агент... Обучаемый», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Причиной перемен он считает прошедший саммит на Аляске.

Встреча Путина и Трампа на Аляске стала первым очным контактом лидеров России и США за последние три года. Саммит состоялся в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.

Главы России и США оценили диалог положительно. Трамп назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. А Путин заявил, что СВО можно было избежать, будь у власти на момент начала операции не Джо Байден, а нынешний президент. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский стал использовать более уважительные формулировки в своих заявлениях в отношении России после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. На это обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский, отметив, Зеленский стал писать слово «Россия» с заглавной буквы. «И тут же „Россия“ с большой буквы, а Путин... „российский руководитель“. А вы говорите — полено. Нет, вполне симпатичный агент... Обучаемый», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Причиной перемен он считает прошедший саммит на Аляске. Встреча Путина и Трампа на Аляске стала первым очным контактом лидеров России и США за последние три года. Саммит состоялся в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU. Главы России и США оценили диалог положительно. Трамп назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. А Путин заявил, что СВО можно было избежать, будь у власти на момент начала операции не Джо Байден, а нынешний президент. Главные заявления лидеров двух стран по итогам саммита — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...