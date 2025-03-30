Михаил Боярский назвал два условия для выхода отечественного кино на мировую арену

Боярский: российские фильмы могут быть успешными на мировой арене
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Российские фильмы могут быть популярны если во главе картины будет артист
Российские фильмы могут быть популярны если во главе картины будет артист Фото:

Российские кинематографисты могут добиться успеха на международной арене, если будут создавать качественные фильмы и делать акцент на актере. Об этом заявил народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. <…> В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», — подчеркнул Боярский. Слова актера передает ТАСС.

Боярский также упомянул, что он воспитывался на работах таких великих артистов как Чарли Чаплин, Андрей Миронов, Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий, что сформировало его представления об идеальном кино. Артист уверен, что именно эти личности сформировали весь кинематографический юмор.

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Российские кинематографисты могут добиться успеха на международной арене, если будут создавать качественные фильмы и делать акцент на актере. Об этом заявил народный артист РСФСР Михаил Боярский. «Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. <…> В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», — подчеркнул Боярский. Слова актера передает ТАСС. Боярский также упомянул, что он воспитывался на работах таких великих артистов как Чарли Чаплин, Андрей Миронов, Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий, что сформировало его представления об идеальном кино. Артист уверен, что именно эти личности сформировали весь кинематографический юмор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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