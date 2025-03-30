Михаил Боярский назвал два условия для выхода отечественного кино на мировую арену

Боярский: российские фильмы могут быть успешными на мировой арене

Российские фильмы могут быть популярны если во главе картины будет артист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские кинематографисты могут добиться успеха на международной арене, если будут создавать качественные фильмы и делать акцент на актере. Об этом заявил народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. <…> В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», — подчеркнул Боярский. Слова актера передает ТАСС.

Боярский также упомянул, что он воспитывался на работах таких великих артистов как Чарли Чаплин, Андрей Миронов, Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий, что сформировало его представления об идеальном кино. Артист уверен, что именно эти личности сформировали весь кинематографический юмор.