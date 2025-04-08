Генерал Оглоблин отрицает взятку от руководства пермского телефонного завода

Экс-начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин согласен с тем, что получил деньги от пермского телефонного завода «Телта». При этом он не согласен с квалификацией собственных действий. Об этом заявила защита обвиняемого в ходе судебного процесса, который начался в Москве.
«Оглоблин не отрицает факт получения денег, но не согласен с квалификацией своих действий. Свою позицию он раскроет в ходе судебного процесса», — на слова адвоката генерала — Максима Довганя ссылается «Коммерсант».
По версии следствия, Оглоблин с 2016 по 2021 годы получил от руководства завода «Телта» взятку в сумме 12 млн рублей. Средства были переданы за поддержку при выполнении гособоронзаказа. Контракт предусматривал поставку коммуникационного оборудования для нужд Минобороны РФ.
Судебное заседание по уголовному делу проходит в закрытом режиме. По словам защиты, было оглашено обвинение, а сам Оглоблин ответил на вопрос о признании или непризнании вины. Другие детали раскрыты не были. По мнению СМИ, суду предложат квалифицировать преступление как мошенничество в особо крупном размере.
URA.RU уже писало, что Оглоблин активно сотрудничает со следствием. Это уголовное дело — уже второе для него. В феврале 2022 года он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество.
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