08 апреля 2025

Генерал Оглоблин отрицает взятку от руководства пермского телефонного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Оглоблина за взяточничество арестовали в октябре 2024 года
Александра Оглоблина за взяточничество арестовали в октябре 2024 года Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Экс-начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин согласен с тем, что получил деньги от пермского телефонного завода «Телта». При этом он не согласен с квалификацией собственных действий. Об этом заявила защита обвиняемого в ходе судебного процесса, который начался в Москве.

«Оглоблин не отрицает факт получения денег, но не согласен с квалификацией своих действий. Свою позицию он раскроет в ходе судебного процесса», — на слова адвоката генерала — Максима Довганя ссылается «Коммерсант».

По версии следствия, Оглоблин с 2016 по 2021 годы получил от руководства завода «Телта» взятку в сумме 12 млн рублей. Средства были переданы за поддержку при выполнении гособоронзаказа. Контракт предусматривал поставку коммуникационного оборудования для нужд Минобороны РФ.

Судебное заседание по уголовному делу проходит в закрытом режиме. По словам защиты, было оглашено обвинение, а сам Оглоблин ответил на вопрос о признании или непризнании вины. Другие детали раскрыты не были. По мнению СМИ, суду предложат квалифицировать преступление как мошенничество в особо крупном размере.

URA.RU уже писало, что Оглоблин активно сотрудничает со следствием. Это уголовное дело — уже второе для него. В феврале 2022 года он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество.

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Экс-начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин согласен с тем, что получил деньги от пермского телефонного завода «Телта». При этом он не согласен с квалификацией собственных действий. Об этом заявила защита обвиняемого в ходе судебного процесса, который начался в Москве. «Оглоблин не отрицает факт получения денег, но не согласен с квалификацией своих действий. Свою позицию он раскроет в ходе судебного процесса», — на слова адвоката генерала — Максима Довганя ссылается «Коммерсант». По версии следствия, Оглоблин с 2016 по 2021 годы получил от руководства завода «Телта» взятку в сумме 12 млн рублей. Средства были переданы за поддержку при выполнении гособоронзаказа. Контракт предусматривал поставку коммуникационного оборудования для нужд Минобороны РФ. Судебное заседание по уголовному делу проходит в закрытом режиме. По словам защиты, было оглашено обвинение, а сам Оглоблин ответил на вопрос о признании или непризнании вины. Другие детали раскрыты не были. По мнению СМИ, суду предложат квалифицировать преступление как мошенничество в особо крупном размере. URA.RU уже писало, что Оглоблин активно сотрудничает со следствием. Это уголовное дело — уже второе для него. В феврале 2022 года он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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