Пермь оказалась на пороге четвертого температурного рекорда

Погода обещает порадовать пермяков новым температурным рекордом. Три других были установлены в мае, последний — зафиксировали 31-го числа прошлого месяца. Об этом сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«Завтра днем (1 апреля — прим. URA.RU) в Перми вероятны прояснения, воздушная масса не сменится. А поэтому ожидается прогрев от 12 до 14 градусов и вероятен новый рекорд тепла», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
По данным Пермского ЦГМС, 31 марта температура воздуха достигла отметки в 14,2 градуса, побив показатели 1937 года. Абсолютный максимум месяца в 15 градусов был установлен в 2008 году.
Об аномальном потеплении Шихов ранее предупреждал жителей Прикамья. По прогнозу метеорологов, со 2 апреля начнется похолодание. Вероятно, период будет сопровождаться дождями, переходящими в мокрый снег.
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