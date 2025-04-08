08 апреля 2025

Пермь оказалась на пороге четвертого температурного рекорда

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье установилась аномально теплая погода
В Прикамье установилась аномально теплая погода Фото:

Погода обещает порадовать пермяков новым температурным рекордом. Три других были установлены в мае, последний — зафиксировали 31-го числа прошлого месяца. Об этом сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«Завтра днем (1 апреля — прим. URA.RU) в Перми вероятны прояснения, воздушная масса не сменится. А поэтому ожидается прогрев от 12 до 14 градусов и вероятен новый рекорд тепла», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

По данным Пермского ЦГМС, 31 марта температура воздуха достигла отметки в 14,2 градуса, побив показатели 1937 года. Абсолютный максимум месяца в 15 градусов был установлен в 2008 году.

Об  аномальном потеплении Шихов ранее предупреждал жителей Прикамья. По прогнозу метеорологов, со 2 апреля начнется похолодание. Вероятно, период будет сопровождаться дождями, переходящими в мокрый снег.

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Погода обещает порадовать пермяков новым температурным рекордом. Три других были установлены в мае, последний — зафиксировали 31-го числа прошлого месяца. Об этом сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. «Завтра днем (1 апреля — прим. URA.RU) в Перми вероятны прояснения, воздушная масса не сменится. А поэтому ожидается прогрев от 12 до 14 градусов и вероятен новый рекорд тепла», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». По данным Пермского ЦГМС, 31 марта температура воздуха достигла отметки в 14,2 градуса, побив показатели 1937 года. Абсолютный максимум месяца в 15 градусов был установлен в 2008 году. Об  аномальном потеплении Шихов ранее предупреждал жителей Прикамья. По прогнозу метеорологов, со 2 апреля начнется похолодание. Вероятно, период будет сопровождаться дождями, переходящими в мокрый снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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