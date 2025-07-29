Два украинских дрона сбили в Смоленской области

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Атаку БПЛА предотвратили в Смоленской области
Атаку БПЛА предотвратили в Смоленской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два дроны ВСУ сбили утром, 29 июля, в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. Он уточнил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб. 

«Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на наш регион с использованием БПЛА. Прошедшей ночью силами ПВО Министерства обороны России сбиты два беспилотника», — написал Анохин в telegram-канале. О пострадавших и разрушениях не сообщается. 

Кроме того, в ночь на 29 июля атаку дронов ВСУ предотвратили в Ростовской области. Обломки сбитого БПЛА повредили пассажирский поезд на станции Сальск. В настоящий момент в регионе задержано движение девяти поездов. 

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Два дроны ВСУ сбили утром, 29 июля, в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. Он уточнил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб.  «Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на наш регион с использованием БПЛА. Прошедшей ночью силами ПВО Министерства обороны России сбиты два беспилотника», — написал Анохин в telegram-канале. О пострадавших и разрушениях не сообщается.  Кроме того, в ночь на 29 июля атаку дронов ВСУ предотвратили в Ростовской области. Обломки сбитого БПЛА повредили пассажирский поезд на станции Сальск. В настоящий момент в регионе задержано движение девяти поездов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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