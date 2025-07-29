Focus: Вашингтон готовит ядерную угрозу Москве

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США хочет использовать ядерное сдерживание, сообщили в журнале
США хочет использовать ядерное сдерживание, сообщили в журнале Фото:

США хочет связаться с Москвой с помощью средств ядерного сдерживания. Такую информацию приводит немецкое СМИ.

«По мнению экспертов, поразительный прямой перелет военного авианосца из Нью-Мексико на базу Королевских ВВС Лейкенхит без подзарядки свидетельствует о целенаправленном развертывании. Смысл ясен: Вашингтон хочет напрямую связаться с Москвой с  помощью своих средств ядерного сдерживания», — указано в материале журнала Focus.

Ранее сообщалось о том, что США передали Великобритании ядерные бомбы впервые с 2008 года. Альянс расширяет военные инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания российской угрозы.

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США хочет связаться с Москвой с помощью средств ядерного сдерживания. Такую информацию приводит немецкое СМИ. «По мнению экспертов , поразительный прямой перелет военного авианосца из Нью -Мексико на базу Королевских ВВС Лейкенхит без подзарядки свидетельствует о целенаправленном развертывании. Смысл ясен: Вашингтон хочет напрямую связаться с Москвой с  помощью своих средств ядерного сдерживания», — указано в материале журнала Focus. Ранее сообщалось о том, что США передали Великобритании ядерные бомбы впервые с 2008 года.  Альянс расширяет военные инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания российской угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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