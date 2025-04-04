Пермские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по лыжным гонкам

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Мужчины соревновались в гонке на 15 километров
Мужчины соревновались в гонке на 15 километров Фото:

Пермские спортсмены Павел Соловьев и Савелий Коростелев, заняли призовые места на Кубке России по лыжным гонкам, проходящем в Кировске (Мурманская область). Соловьев выступающий на соревнованиях за Красноярский край, выиграл серебро, а Коростелев, представляющий Татарстан, стал третьим. Результаты опубликованы на сайте Федерации лыжных гонок России. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км, лучшим стал Александр Большунов.

«Результаты среди мужчин: Александр Большунов (Республика Татарстан) 35.35.7 сек.; Павел Соловьев (Красноярский край/Мурманская область) +3.7 секунды; Савелий Коростелев (Республика Татарстан) +19.9 секунды», — указано на сайте Федерации лыжных гонок.

Павел Соловьев является уроженцем города Березники. Савелий Коростелев родом из известной в Пермском крае лыжной династии. Ранее он выступал также за Архангельскую область.

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Пермские спортсмены Павел Соловьев и Савелий Коростелев, заняли призовые места на Кубке России по лыжным гонкам, проходящем в Кировске (Мурманская область). Соловьев выступающий на соревнованиях за Красноярский край, выиграл серебро, а Коростелев, представляющий Татарстан, стал третьим. Результаты опубликованы на сайте Федерации лыжных гонок России. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км, лучшим стал Александр Большунов. «Результаты среди мужчин: Александр Большунов (Республика Татарстан) 35.35.7 сек.; Павел Соловьев (Красноярский край/Мурманская область) +3.7 секунды; Савелий Коростелев (Республика Татарстан) +19.9 секунды», — указано на сайте Федерации лыжных гонок. Павел Соловьев является уроженцем города Березники. Савелий Коростелев родом из известной в Пермском крае лыжной династии. Ранее он выступал также за Архангельскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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