Пермские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по лыжным гонкам

Пермские спортсмены Павел Соловьев и Савелий Коростелев, заняли призовые места на Кубке России по лыжным гонкам, проходящем в Кировске (Мурманская область). Соловьев выступающий на соревнованиях за Красноярский край, выиграл серебро, а Коростелев, представляющий Татарстан, стал третьим. Результаты опубликованы на сайте Федерации лыжных гонок России. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км, лучшим стал Александр Большунов.
«Результаты среди мужчин: Александр Большунов (Республика Татарстан) 35.35.7 сек.; Павел Соловьев (Красноярский край/Мурманская область) +3.7 секунды; Савелий Коростелев (Республика Татарстан) +19.9 секунды», — указано на сайте Федерации лыжных гонок.
Павел Соловьев является уроженцем города Березники. Савелий Коростелев родом из известной в Пермском крае лыжной династии. Ранее он выступал также за Архангельскую область.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!