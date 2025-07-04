Двое пермских бойцов вернулись домой из украинского плена

В рамках обмена военнопленными, проведенными 4 июля между Россией и Украиной, на родину вернулись двое военнослужащих из Прикамья. Об этом в соцсетях рассказал уполномоченный по правам человека в крае Игорь Сапко. По словам омбудсмена, один из бойцов потерял связь с родными еще в августе 2024 года, но они не теряли надежду на его возвращение. Также ранее к Сапко обратилась мама бойца, проживающая в Добрянке. Она рассказала омбудсмену, что «держалась из последних сил, когда получила известие о пропаже сына».
«Сегодня имел возможность лично позвонить родным ребят и донести до них долгожданную новость: их сыновья и братья возвращаются домой. Сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции, которые разделили со мной по телефону родные военнослужащих. Это и слезы облегчения, радости, вера и благодарность», — рассказал Сапко.
Сегодня Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории еще одной группы российских военнослужащих. Это стало возможным благодаря российско-украинскими договоренностями, достигнутыми ранее в Стамбуле.
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