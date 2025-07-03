03 июля 2025

В дептрансе рассказали, почему в Перми задымился автобус с пассажирами внутри

Дептранс Перми: в автобусе №18 ложно сработала система пожаротушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Никто из пассажиров не пострадал
Никто из пассажиров не пострадал Фото:

В 12:57 на остановке «Камтэкс» в автобусе маршрута №18 произошло ложное срабатывание системы пожаротушения в моторном отсеке. Инцидент произошел 4 июля в Перми. О нем URA.RU сообщили очевидцы. 

«Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Никто из пассажиров не пострадал. Автобус был отправлен в парк для диагностики. Пассажиры смогли продолжить путь на следующих попутных автобусах», — рассказали URA.RU в департаменте транспорта администрации Перми. 

Ранее URA.RU сообщало о задымлении автобуса возле проходной одного из предприятия в Перми. Это произошло не доезжая до остановки. Людей оперативно высадили.

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В 12:57 на остановке «Камтэкс» в автобусе маршрута №18 произошло ложное срабатывание системы пожаротушения в моторном отсеке. Инцидент произошел 4 июля в Перми. О нем URA.RU сообщили очевидцы.  «Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Никто из пассажиров не пострадал. Автобус был отправлен в парк для диагностики. Пассажиры смогли продолжить путь на следующих попутных автобусах», — рассказали URA.RU в департаменте транспорта администрации Перми.  Ранее URA.RU сообщало о задымлении автобуса возле проходной одного из предприятия в Перми. Это произошло не доезжая до остановки. Людей оперативно высадили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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