03 июля 2025

Автобус задымился возле проходной предприятия в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиров вывели на улицу
Пассажиров вывели на улицу Фото:

Автобус задымился возле проходной предприятия в Перми днем 4 июля. Пассажиров вывели на улицу, рассказал URA.RU подписчик. 

«Прямо у проходной „Химпрома“ задымился рейсовый автобус. Он немного не доехал до остановки», — сообщил очевидец.

URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию по Пермскому краю. Ответ ожидается. 

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Автобус задымился возле проходной предприятия в Перми днем 4 июля. Пассажиров вывели на улицу, рассказал URA.RU подписчик.  «Прямо у проходной „Химпрома“ задымился рейсовый автобус. Он немного не доехал до остановки», — сообщил очевидец. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию по Пермскому краю. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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