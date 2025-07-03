Пассажиров вывели на улицу
Автобус задымился возле проходной предприятия в Перми днем 4 июля. Пассажиров вывели на улицу, рассказал URA.RU подписчик.
«Прямо у проходной „Химпрома“ задымился рейсовый автобус. Он немного не доехал до остановки», — сообщил очевидец.
URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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