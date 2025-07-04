В известном пермском медицинском центре сменилось руководство

В пермском медицинском центре «Философия красоты и здоровья» сменился генеральный директор. На должность назначили Андрея Подтетенева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клиники.
«В руководстве группы компаний „Философия красоты и здоровья“ произошли изменения. Генеральным директором назначен Андрей Подтетенев. Его предшественница Ирина Гневашева заняла пост президента группы компаний медицинского центра», — рассказали в клинике.
Про Андрея Подтетенева известно, что он выпускник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, имеет степень доктора медицинских наук в области акушерства и гинекологии. До этого возглавлял медицинский центр «Мать и дитя» в Самаре и ГКБ №1 имени Н. И. Пирогова в Москве.
Ранее URA.RU рассказало, что «Философия красоты и здоровья» увеличила прибыль. В 2024 году выручка медицинского центра превысила 1,1 млрд рублей.
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