Рядом со стройкой пермского девелопера в Ижевске упали обломки беспилотника

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Разрушений на строительной площадке нет, рабочие не пострадали
Разрушений на строительной площадке нет, рабочие не пострадали Фото:
новость из сюжета
Беспилотная опасность в Пермском крае

В Ижевске 4 июля 2025 года недалеко от строительной площадки жилого комплекса «Лесная гавань», который возводит пермский девелопер ПЗСП, упали обломки сбитого беспилотника. Пострадавших нет, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика.

«Рядом со строительной площадкой экопарка „Лесная гавань“, расположенной в Завьяловском районе вблизи города Ижевска, упали обломки сбитого БПЛА. Разрушений и пострадавших на строящемся объекте нет», — рассказали в компании.

Уточняется, что происшествие никак не повлияло на ход строительства жилого комплекса. Работы идут в соответствии с графиком. Девелопер пообещал выполнить все обязательства перед участниками долевого строительства в полном объеме.

Ранее URA.RU рассказало, что после атаки беспилотников в Удмуртии в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. В городе отключили мобильный интернет, закрыли аэропорт. Спустя несколько часов режим сняли.

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В Ижевске 4 июля 2025 года недалеко от строительной площадки жилого комплекса «Лесная гавань», который возводит пермский девелопер ПЗСП, упали обломки сбитого беспилотника. Пострадавших нет, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика. «Рядом со строительной площадкой экопарка „Лесная гавань“, расположенной в Завьяловском районе вблизи города Ижевска, упали обломки сбитого БПЛА. Разрушений и пострадавших на строящемся объекте нет», — рассказали в компании. Уточняется, что происшествие никак не повлияло на ход строительства жилого комплекса. Работы идут в соответствии с графиком. Девелопер пообещал выполнить все обязательства перед участниками долевого строительства в полном объеме. Ранее URA.RU рассказало, что после атаки беспилотников в Удмуртии в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. В городе отключили мобильный интернет, закрыли аэропорт. Спустя несколько часов режим сняли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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