Дмитриев пообещал новые контакты РФ и США в ближайшее время

Дмитриев: новые контакты между Россией и США ожидаются на следующей неделе
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Новые контакты с США состоятся уже в самое ближайшее время, заявил Дмитриев
Новые контакты с США состоятся уже в самое ближайшее время, заявил Дмитриев Фото:
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В ближайшие дни ожидается установление новых контактов между Россией и США. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что встречи могут состояться уже на следующей неделе.

«Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе», — передает слова Дмитриева РИА Новости. Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, недавно провел встречи с важными членами администрации США в Вашингтоне по поручению президента России.

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В ближайшие дни ожидается установление новых контактов между Россией и США. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что встречи могут состояться уже на следующей неделе. «Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе», — передает слова Дмитриева РИА Новости. Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, недавно провел встречи с важными членами администрации США в Вашингтоне по поручению президента России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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