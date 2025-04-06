Дмитриев пообещал новые контакты РФ и США в ближайшее время

В ближайшие дни ожидается установление новых контактов между Россией и США. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что встречи могут состояться уже на следующей неделе.
«Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе», — передает слова Дмитриева РИА Новости. Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, недавно провел встречи с важными членами администрации США в Вашингтоне по поручению президента России.
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