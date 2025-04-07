МВД предупредило, что россияне могут оказаться под угрозой мошенников даже в собственном подъезде

Мошенники начали активно использовать поддельные QR-коды для кражи персональных данных и денег у россиян, размещая их в общественных местах и даже в жилых подъездах, предлагая через них оплачивать товары. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Аферисты для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных и денег могут использовать поддельные QR-коды, в которых может быть интегрирована любая мошенническая информация», — сказали в управлении в беседе с ТАСС. Там также пояснили, что такие QR-коды могут содержать ссылки на мошеннические сайты или программы для скачивания вредоносного программного обеспечения. Причем размещены они могут даже в жилых подъездах.
Представители УБК МВД РФ подчеркнули, что злоумышленники проявляют изобретательность в распространении мошеннических QR-кодов, используя не только объявления, но и поддельные квитанции. Для защиты от такого рода афер в ведомстве рекомендуют быть особенно внимательными при обращении с электронной почтой и сообщениями, а также использовать надежное антивирусное программное обеспечение.
Ранее МВД России уже предупреждало о различных схемах мошенничества с использованием QR-кодов, включая случаи, когда злоумышленники распространяли поддельные квитанции за коммунальные услуги с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты или переводящими деньги на счета мошенников. В связи с этим, представители ведомства настоятельно рекомендовали гражданам тщательно проверять подлинность подобных документов и быть особенно осторожными при обращении с QR-кодами.
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