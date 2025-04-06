Житель Тюменской области получил срок за винтовку под диваном и порох

Жителя Тюменской области наказали за незаконное хранение винтовки и пороха. Ему назначили 6,6 лет лишения свободы условно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Хамраев незаконно хранил огнестрельное нарезное оружие, а именно винтовку ТОЗ-8М калибра 5,6 мм, являющуюся огнестрельным оружием, и бездымный порох массой 125,4 граммов, являющийся метательным взрывчатым веществом, а также дымный порох массой 720,7 грамм. <...> Назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере пяти тысяч рублей», — указано в сообщении пресс-службы.
Мужчина в суде уверял, что оружие досталось ему от дедушки. Винтовку он хранил под диваном, а порох — в кладовой. Патронов у него не было, как и цели пользоваться оружием. Он планировал получить охотничий билет и оформить винтовку.
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