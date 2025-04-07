ЕС придумал, как наказать США за пошлины

Евросоюз введет контрмеры против пошлин США 15 апреля
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ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин
ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин Фото:

Евросоюз планирует ввести контрмеры против импортных пошлин США, сообщил еврокомиссар Марош Шефчович. Введение этих мер будет происходить в два этапа: первый набор мер начнет действовать уже в апреле, а второй — в мае.

«Мы разработали список контрмер. Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля», — сказал Шефчович в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле. Его слова передает РИА Новости.

Подготовка к введению пошлин включает в себя распределение и утверждение окончательного списка мер среди стран ЕС. Введение пошлин будет осуществлено в два этапа: первый пакет мер начнет действовать в день объявления, а второй — 15 мая. Ожидается, что первый пакет тарифных мер Евросоюза затронет американский экспорт на сумму в 4,5 миллиарда евро, тогда как второй пакет оценивается в 18 миллиардов евро.

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Евросоюз планирует ввести контрмеры против импортных пошлин США, сообщил еврокомиссар Марош Шефчович. Введение этих мер будет происходить в два этапа: первый набор мер начнет действовать уже в апреле, а второй — в мае. «Мы разработали список контрмер. Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля», — сказал Шефчович в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле. Его слова передает РИА Новости. Подготовка к введению пошлин включает в себя распределение и утверждение окончательного списка мер среди стран ЕС. Введение пошлин будет осуществлено в два этапа: первый пакет мер начнет действовать в день объявления, а второй — 15 мая. Ожидается, что первый пакет тарифных мер Евросоюза затронет американский экспорт на сумму в 4,5 миллиарда евро, тогда как второй пакет оценивается в 18 миллиардов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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