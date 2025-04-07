ЕС придумал, как наказать США за пошлины

Евросоюз планирует ввести контрмеры против импортных пошлин США, сообщил еврокомиссар Марош Шефчович. Введение этих мер будет происходить в два этапа: первый набор мер начнет действовать уже в апреле, а второй — в мае.
«Мы разработали список контрмер. Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин позже сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля», — сказал Шефчович в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле. Его слова передает РИА Новости.
Подготовка к введению пошлин включает в себя распределение и утверждение окончательного списка мер среди стран ЕС. Введение пошлин будет осуществлено в два этапа: первый пакет мер начнет действовать в день объявления, а второй — 15 мая. Ожидается, что первый пакет тарифных мер Евросоюза затронет американский экспорт на сумму в 4,5 миллиарда евро, тогда как второй пакет оценивается в 18 миллиардов евро.
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