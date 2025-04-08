В Рособрнадзоре поставили точку в вопросе отмены ЕГЭ

Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил о возможности отмены ЕГЭ. Он отметил, что для реализации этого шага необходимо разработать альтернативную систему, однако на данный момент подобных вариантов не предложено.
«Недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива», — передает слова Круглинского РИА Новости. Он добавил, что Рособрнадзор намерен развивать и улучшать ЕГЭ.
В Госдуме давно рассматривают законопроект об изменении или отмене ЕГЭ после текущей экзаменационной кампании. Об этом заявил глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)
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