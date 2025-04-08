В Рособрнадзоре поставили точку в вопросе отмены ЕГЭ

Замглавы Рособрнадзора Круглинский: ЕГЭ можно отменить при наличии альтернативы
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ЕГЭ будет развиваться и дальше, заявил Круглинский
ЕГЭ будет развиваться и дальше, заявил Круглинский Фото:

Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил о возможности отмены ЕГЭ. Он отметил, что для реализации этого шага необходимо разработать альтернативную систему, однако на данный момент подобных вариантов не предложено.

«Недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива», — передает слова Круглинского РИА Новости. Он добавил, что Рособрнадзор намерен развивать и улучшать ЕГЭ.

В Госдуме давно рассматривают законопроект об изменении или отмене ЕГЭ после текущей экзаменационной кампании. Об этом заявил глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)

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Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил о возможности отмены ЕГЭ. Он отметил, что для реализации этого шага необходимо разработать альтернативную систему, однако на данный момент подобных вариантов не предложено. «Недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива», — передает слова Круглинского РИА Новости. Он добавил, что Рособрнадзор намерен развивать и улучшать ЕГЭ. В Госдуме давно рассматривают законопроект об изменении или отмене ЕГЭ после текущей экзаменационной кампании. Об этом заявил глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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