На челябинском озере Увильды продают базу за 235 млн рублей

В Челябинской области выставлена на продажу база отдыха, расположенная на живописном берегу озера Увильды. Туристический объект продают за 235 миллионов рублей. Это следует из данных на популярном портале бесплатных объявлений.
«База отдыха на Увильдах находится в 80 километрах от Челябинска и занимает земельный участок площадью почти пять гектаров. Инфраструктура базы включает в себя отапливаемый корпус для круглогодичного проживания, корпус для летнего проживания, шесть домиков для летнего отдыха, дачи и два комфортабельных коттеджа. Стоимость курорта — 235 миллионов рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито».
По данным владельцев, ежемесячный доход базы составляет до трех миллионов рублей. Единовременно база может принимать до 150 человек летом и до 45 человек зимой. Курорт имеет банный комплекс с русской баней, финской парной и бассейном. Собственный песчаный пляж оборудован двумя понтонами — один с вышкой для прыжков для отдыхающих, второй используется для причала яхт-клуба.
В конце 2024 года этот курорт уже пытались продать за 240 миллионов рублей. Покупателей не нашлось и продавец снизил цену.
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