Почти за четверть миллиарда выставили на продажу челябинскую базу на Увильдах. Скрин

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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, пирс, озеро увильды, весна, лед
Озеро Увильды регулярно привлекает большой поток отдыхающих Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области продается за 240 миллионов рублей база отдыха на озере Увильды. На территории находятся отапливаемые корпуса и домики, а также инфраструктура и оборудование для организации круглогодичного загородного досуга. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений.

«База отдыха располагается в поселке Сайма Кузнецкого сельского поселения в 80 км oт Челябинска и 180 км от Екaтеринбуpга. Зeмельный учаcтoк площадью 48797 квадратных метров в собcтвeннoсти», — сообщается на сайте «Авито».

Продавец уточнил, что на территории есть несколько корпусов, домиков и коттеджей, столовая. В летний сезон на базе одновременно могут проживать до 150 человек, в зимний — до 45 отдыхающих. Имеется беседка, площадка для активных игр, детская площадка, банный комплекс. На собственном оборудованном пляже — лодки и катамараны.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за 3,6 млрд рублей предлагают купить центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды». За эти деньги потенциальному инвестору обещают действующий бизнес с регулярным потоком клиентов.

Отмечается, что реализуемая база отдыха на Увильдах функционирует с советских времен
Отмечается, что реализуемая база отдыха на Увильдах функционирует с советских времен

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В Аргаяшском районе Челябинской области продается за 240 миллионов рублей база отдыха на озере Увильды. На территории находятся отапливаемые корпуса и домики, а также инфраструктура и оборудование для организации круглогодичного загородного досуга. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «База отдыха располагается в поселке Сайма Кузнецкого сельского поселения в 80 км oт Челябинска и 180 км от Екaтеринбуpга. Зeмельный учаcтoк площадью 48797 квадратных метров в собcтвeннoсти», — сообщается на сайте «Авито». Продавец уточнил, что на территории есть несколько корпусов, домиков и коттеджей, столовая. В летний сезон на базе одновременно могут проживать до 150 человек, в зимний — до 45 отдыхающих. Имеется беседка, площадка для активных игр, детская площадка, банный комплекс. На собственном оборудованном пляже — лодки и катамараны. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за 3,6 млрд рублей предлагают купить центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды». За эти деньги потенциальному инвестору обещают действующий бизнес с регулярным потоком клиентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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