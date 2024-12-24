Почти за четверть миллиарда выставили на продажу челябинскую базу на Увильдах. Скрин

24 декабря 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Озеро Увильды регулярно привлекает большой поток отдыхающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области продается за 240 миллионов рублей база отдыха на озере Увильды. На территории находятся отапливаемые корпуса и домики, а также инфраструктура и оборудование для организации круглогодичного загородного досуга. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «База отдыха располагается в поселке Сайма Кузнецкого сельского поселения в 80 км oт Челябинска и 180 км от Екaтеринбуpга. Зeмельный учаcтoк площадью 48797 квадратных метров в собcтвeннoсти», — сообщается на сайте «Авито». Продавец уточнил, что на территории есть несколько корпусов, домиков и коттеджей, столовая. В летний сезон на базе одновременно могут проживать до 150 человек, в зимний — до 45 отдыхающих. Имеется беседка, площадка для активных игр, детская площадка, банный комплекс. На собственном оборудованном пляже — лодки и катамараны. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за 3,6 млрд рублей предлагают купить центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды». За эти деньги потенциальному инвестору обещают действующий бизнес с регулярным потоком клиентов. Отмечается, что реализуемая база отдыха на Увильдах функционирует с советских времен Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/kyshtym/gotoviy_biznes/baza_otdyha_4573897249 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аргаяшском районе Челябинской области продается за 240 миллионов рублей база отдыха на озере Увильды. На территории находятся отапливаемые корпуса и домики, а также инфраструктура и оборудование для организации круглогодичного загородного досуга. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «База отдыха располагается в поселке Сайма Кузнецкого сельского поселения в 80 км oт Челябинска и 180 км от Екaтеринбуpга. Зeмельный учаcтoк площадью 48797 квадратных метров в собcтвeннoсти», — сообщается на сайте «Авито». Продавец уточнил, что на территории есть несколько корпусов, домиков и коттеджей, столовая. В летний сезон на базе одновременно могут проживать до 150 человек, в зимний — до 45 отдыхающих. Имеется беседка, площадка для активных игр, детская площадка, банный комплекс. На собственном оборудованном пляже — лодки и катамараны. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за 3,6 млрд рублей предлагают купить центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды». За эти деньги потенциальному инвестору обещают действующий бизнес с регулярным потоком клиентов.