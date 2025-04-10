Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи

Сотрудник Московского зоопарка скончался после укуса аспидовой змеи. По данным Mash, инцидент произошел во время кормления змеи. По итогу мужчина скончался, несмотря на оказанную ему помощь. У того остановилось сердце.
«От токсичного яда у мужчины остановилось сердце», — сообщают авторы канала. По информации источника, посетители зоопарка немедленно вызвали скорую помощь, однако спасатели не успели доставить пострадавшего в медицинское учреждение, он умер в реанимобиле.
URA.RU пыталось связаться с Московским зоопарком. Также был направлен запрос в учреждение. Ответ ожидается.
Аспидовые змеи известны своей чрезвычайной ядовитостью. Укусы этих змей могут быстро привести к смерти из-за паралича дыхательного центра и угнетения нервной системы. В случае отсутствия своевременной антитоксинной терапии летальный исход практически неизбежен.
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