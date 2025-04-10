Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудник зоопарка в Москве скончался от укуса змеи (архивное фото)
Сотрудник зоопарка в Москве скончался от укуса змеи (архивное фото) Фото:

Сотрудник Московского зоопарка скончался после укуса аспидовой змеи. По данным Mash, инцидент произошел во время кормления змеи. По итогу мужчина скончался, несмотря на оказанную ему помощь. У того остановилось сердце. 

«От токсичного яда у мужчины остановилось сердце», — сообщают авторы канала. По информации источника, посетители зоопарка немедленно вызвали скорую помощь, однако спасатели не успели доставить пострадавшего в медицинское учреждение, он умер в реанимобиле. 

URA.RU пыталось связаться с Московским зоопарком. Также был направлен запрос в учреждение. Ответ ожидается. 

Аспидовые змеи известны своей чрезвычайной ядовитостью. Укусы этих змей могут быстро привести к смерти из-за паралича дыхательного центра и угнетения нервной системы. В случае отсутствия своевременной антитоксинной терапии летальный исход практически неизбежен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник Московского зоопарка скончался после укуса аспидовой змеи. По данным Mash, инцидент произошел во время кормления змеи. По итогу мужчина скончался, несмотря на оказанную ему помощь. У того остановилось сердце.  «От токсичного яда у мужчины остановилось сердце», — сообщают авторы канала. По информации источника, посетители зоопарка немедленно вызвали скорую помощь, однако спасатели не успели доставить пострадавшего в медицинское учреждение, он умер в реанимобиле.  URA.RU пыталось связаться с Московским зоопарком. Также был направлен запрос в учреждение. Ответ ожидается.  Аспидовые змеи известны своей чрезвычайной ядовитостью. Укусы этих змей могут быстро привести к смерти из-за паралича дыхательного центра и угнетения нервной системы. В случае отсутствия своевременной антитоксинной терапии летальный исход практически неизбежен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...