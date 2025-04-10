Челябинцев на выходных ждут путешествие во времени и марафон голливудского кино. Афиша

11 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Ночь голливудского кино запланирована в субботу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Челябинцев на выходных, 12 и 13 апреля, зовут на ночной киномарафон, музыкально-чайные церемонии и подкаст с известным комиком. Жители смогут услышать песни группы Pink Floyd в живом исполнении, рок-н-ролл на пластинках и нарисуют кубинские пейзажи. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU. Квиз для ностальгирующих (16+) В библиотеке для молодежи 13 апреля в 17:00 состоится квиз «Назад в 2010». Гости будут угадывать песни, мемы и тренды тех лет. Вход свободный. Подкаст с чемпионом «Лиги Городов» (18+) В челябинском баре выступит юморист Дмитрий Конышев Фото: Размик Закарян © URA.RU Бар Hops Spot 13 апреля приглашает на живую запись подкаста со стендап-комиками Аркадием Зубковым и Кириллом Лежаком. Гостем станет Дмитрий Конышев, чемпион проекта «Лига Городов» на телеканале ТНТ. Вечер будет наполнен темами о юморе, жизни и карьере. Стоимость билета от 400 рублей. Начало мероприятия — в 20:00. Ночной киномарафон (18+) Ночь голливудских премьер пройдет 12 апреля в кинотеатре «Победа». Помимо сеансов посетителей ждет вечеринка, сюрпризы и розыгрыш подарков. На экране представят картины «Белоснежка», «Майнкрафт в кино» и «Микки 17». Начало мероприятия — 21:30, последний показ — 2:20. Стоимость билета — 500 рублей. Киновечер (18+) Арт-оранжерея «Люба-Петя» на Свободе 12 апреля приглашает на просмотр культового фильма «Интерстеллар». Гости киновечера погрузятся в историю о том, как засуха, пыльные бури и вымирание растений ставят человечество на грань выживания, а команда исследователей отправляется на поиски нового дома. Участие обойдется в 450 рублей. Также посетителей угостят попкорном и напитком. Сеанс начнется в 18:00. Церемония для души и тела (18+) Скрасить выходной предлагают чаем и музыкой Фото: Илья Московец © URA.RU В магазине «Плантация» 12 апреля пройдет чайная церемония. Челябинцам предлагают погрузиться в атмосферу музыки и чая. Начало в 15:00. Стоимость участия — 1 180 рублей. Pink Floyd оживает (6+) В ДК Железнодорожников 13 апреля в 18:00 группа Floyd Universe повторит образ и звучание легендарной группы Pink Floyd. Выступление будет сопровождаться лазерным шоу и видеоинсталляциями. Билеты — от 1,5 тысячи рублей. Винил и рок-н-ролл (12+) Челябинцы услышат лучшее из коллекции винила Публичной библиотеки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Публичной библиотеке 12 апреля в 14:00 состоится встреча клуба «Банк винила», посвященное дню рок-н-ролла. Там расскажут о творчестве легендарных исполнителей, а также прозвучат виниловые пластинки. Вход свободный. День рождение паба «The Бочка» (18+) Бар «The Бочка» отпразднует 15-летие 11 и 12 апреля. В субботу для посетителей заведения выступят Эмси Тетюев и группа The Fineders. Также музыку будет ставить диджей SAN. Ожидается и тур по истории паба со спецэффектами и розыгрыш призов. Вход с 21:00, свободный. Кубинские пейзажи (18+) На мастер-класс потребуются масляные краски Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Публичная библиотека приглашает на бесплатный мастер-класс по живописи, который состоится 12 апреля в 14:00. Участников занятия научат рисовать тропические пляжи и улочки Гаваны. С собой просят взять холст, краски, масло, палитру, кисти и салфетки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцев на выходных, 12 и 13 апреля, зовут на ночной киномарафон, музыкально-чайные церемонии и подкаст с известным комиком. Жители смогут услышать песни группы Pink Floyd в живом исполнении, рок-н-ролл на пластинках и нарисуют кубинские пейзажи. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU. В библиотеке для молодежи 13 апреля в 17:00 состоится квиз «Назад в 2010». Гости будут угадывать песни, мемы и тренды тех лет. Вход свободный. Бар Hops Spot 13 апреля приглашает на живую запись подкаста со стендап-комиками Аркадием Зубковым и Кириллом Лежаком. Гостем станет Дмитрий Конышев, чемпион проекта «Лига Городов» на телеканале ТНТ. Вечер будет наполнен темами о юморе, жизни и карьере. Стоимость билета от 400 рублей. Начало мероприятия — в 20:00. Ночь голливудских премьер пройдет 12 апреля в кинотеатре «Победа». Помимо сеансов посетителей ждет вечеринка, сюрпризы и розыгрыш подарков. На экране представят картины «Белоснежка», «Майнкрафт в кино» и «Микки 17». Начало мероприятия — 21:30, последний показ — 2:20. Стоимость билета — 500 рублей. Арт-оранжерея «Люба-Петя» на Свободе 12 апреля приглашает на просмотр культового фильма «Интерстеллар». Гости киновечера погрузятся в историю о том, как засуха, пыльные бури и вымирание растений ставят человечество на грань выживания, а команда исследователей отправляется на поиски нового дома. Участие обойдется в 450 рублей. Также посетителей угостят попкорном и напитком. Сеанс начнется в 18:00. В магазине «Плантация» 12 апреля пройдет чайная церемония. Челябинцам предлагают погрузиться в атмосферу музыки и чая. Начало в 15:00. Стоимость участия — 1 180 рублей. В ДК Железнодорожников 13 апреля в 18:00 группа Floyd Universe повторит образ и звучание легендарной группы Pink Floyd. Выступление будет сопровождаться лазерным шоу и видеоинсталляциями. Билеты — от 1,5 тысячи рублей. В Публичной библиотеке 12 апреля в 14:00 состоится встреча клуба «Банк винила», посвященное дню рок-н-ролла. Там расскажут о творчестве легендарных исполнителей, а также прозвучат виниловые пластинки. Вход свободный. Бар «The Бочка» отпразднует 15-летие 11 и 12 апреля. В субботу для посетителей заведения выступят Эмси Тетюев и группа The Fineders. Также музыку будет ставить диджей SAN. Ожидается и тур по истории паба со спецэффектами и розыгрыш призов. Вход с 21:00, свободный. Публичная библиотека приглашает на бесплатный мастер-класс по живописи, который состоится 12 апреля в 14:00. Участников занятия научат рисовать тропические пляжи и улочки Гаваны. С собой просят взять холст, краски, масло, палитру, кисти и салфетки.