10 апреля 2025

Челябинцев на выходных ждут путешествие во времени и марафон голливудского кино. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Батя 2". Пермь, зрительный зал, кинотеатр, попкорн, зрители
Ночь голливудского кино запланирована в субботу Фото:

Челябинцев на выходных, 12 и 13 апреля, зовут на ночной киномарафон, музыкально-чайные церемонии и подкаст с известным комиком. Жители смогут услышать песни группы Pink Floyd в живом исполнении, рок-н-ролл на пластинках и нарисуют кубинские пейзажи. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU.

Квиз для ностальгирующих (16+)

В библиотеке для молодежи 13 апреля в 17:00 состоится квиз «Назад в 2010». Гости будут угадывать песни, мемы и тренды тех лет. Вход свободный.

Подкаст с чемпионом «Лиги Городов» (18+)

Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург
В челябинском баре выступит юморист Дмитрий Конышев
Фото:

Бар Hops Spot 13 апреля приглашает на живую запись подкаста со стендап-комиками Аркадием Зубковым и Кириллом Лежаком. Гостем станет Дмитрий Конышев, чемпион проекта «Лига Городов» на телеканале ТНТ. Вечер будет наполнен темами о юморе, жизни и карьере. Стоимость билета от 400 рублей. Начало мероприятия — в 20:00.

Ночной киномарафон (18+)

Ночь голливудских премьер пройдет 12 апреля в кинотеатре «Победа». Помимо сеансов посетителей ждет вечеринка, сюрпризы и розыгрыш подарков. На экране представят картины «Белоснежка», «Майнкрафт в кино» и «Микки 17». Начало мероприятия — 21:30, последний показ — 2:20. Стоимость билета — 500 рублей.

Киновечер (18+)

Арт-оранжерея «Люба-Петя» на Свободе 12 апреля приглашает на просмотр культового фильма «Интерстеллар». Гости киновечера погрузятся в историю о том, как засуха, пыльные бури и вымирание растений ставят человечество на грань выживания, а команда исследователей отправляется на поиски нового дома. Участие обойдется в 450 рублей. Также посетителей угостят попкорном и напитком. Сеанс начнется в 18:00.

Церемония для души и тела (18+)

Празднование китайского Нового года на катке. Екатеринбург
Скрасить выходной предлагают чаем и музыкой
Фото:

В магазине «Плантация» 12 апреля пройдет чайная церемония. Челябинцам предлагают погрузиться в атмосферу музыки и чая. Начало в 15:00. Стоимость участия — 1 180 рублей.

Pink Floyd оживает (6+)

В ДК Железнодорожников 13 апреля в 18:00 группа Floyd Universe повторит образ и звучание легендарной группы Pink Floyd. Выступление будет сопровождаться лазерным шоу и видеоинсталляциями. Билеты — от 1,5 тысячи рублей.

Винил и рок-н-ролл (12+)

Выставка советского быта. Тюмень
Челябинцы услышат лучшее из коллекции винила Публичной библиотеки
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В Публичной библиотеке 12 апреля в 14:00 состоится встреча клуба «Банк винила», посвященное дню рок-н-ролла. Там расскажут о творчестве легендарных исполнителей, а также прозвучат виниловые пластинки. Вход свободный.

День рождение паба «The Бочка» (18+)

Бар «The Бочка» отпразднует 15-летие 11 и 12 апреля. В субботу для посетителей заведения выступят Эмси Тетюев и группа The Fineders. Также музыку будет ставить диджей SAN. Ожидается и тур по истории паба со спецэффектами и розыгрыш призов. Вход с 21:00, свободный.

Кубинские пейзажи (18+)

Мастерская художника Кирилла Бородина. Екатеринбург
На мастер-класс потребуются масляные краски
Фото:

Публичная библиотека приглашает на бесплатный мастер-класс по живописи, который состоится 12 апреля в 14:00. Участников занятия научат рисовать тропические пляжи и улочки Гаваны. С собой просят взять холст, краски, масло, палитру, кисти и салфетки.

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Челябинцев на выходных, 12 и 13 апреля, зовут на ночной киномарафон, музыкально-чайные церемонии и подкаст с известным комиком. Жители смогут услышать песни группы Pink Floyd в живом исполнении, рок-н-ролл на пластинках и нарисуют кубинские пейзажи. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU. В библиотеке для молодежи 13 апреля в 17:00 состоится квиз «Назад в 2010». Гости будут угадывать песни, мемы и тренды тех лет. Вход свободный. Бар Hops Spot 13 апреля приглашает на живую запись подкаста со стендап-комиками Аркадием Зубковым и Кириллом Лежаком. Гостем станет Дмитрий Конышев, чемпион проекта «Лига Городов» на телеканале ТНТ. Вечер будет наполнен темами о юморе, жизни и карьере. Стоимость билета от 400 рублей. Начало мероприятия — в 20:00. Ночь голливудских премьер пройдет 12 апреля в кинотеатре «Победа». Помимо сеансов посетителей ждет вечеринка, сюрпризы и розыгрыш подарков. На экране представят картины «Белоснежка», «Майнкрафт в кино» и «Микки 17». Начало мероприятия — 21:30, последний показ — 2:20. Стоимость билета — 500 рублей. Арт-оранжерея «Люба-Петя» на Свободе 12 апреля приглашает на просмотр культового фильма «Интерстеллар». Гости киновечера погрузятся в историю о том, как засуха, пыльные бури и вымирание растений ставят человечество на грань выживания, а команда исследователей отправляется на поиски нового дома. Участие обойдется в 450 рублей. Также посетителей угостят попкорном и напитком. Сеанс начнется в 18:00. В магазине «Плантация» 12 апреля пройдет чайная церемония. Челябинцам предлагают погрузиться в атмосферу музыки и чая. Начало в 15:00. Стоимость участия — 1 180 рублей. В ДК Железнодорожников 13 апреля в 18:00 группа Floyd Universe повторит образ и звучание легендарной группы Pink Floyd. Выступление будет сопровождаться лазерным шоу и видеоинсталляциями. Билеты — от 1,5 тысячи рублей. В Публичной библиотеке 12 апреля в 14:00 состоится встреча клуба «Банк винила», посвященное дню рок-н-ролла. Там расскажут о творчестве легендарных исполнителей, а также прозвучат виниловые пластинки. Вход свободный. Бар «The Бочка» отпразднует 15-летие 11 и 12 апреля. В субботу для посетителей заведения выступят Эмси Тетюев и группа The Fineders. Также музыку будет ставить диджей SAN. Ожидается и тур по истории паба со спецэффектами и розыгрыш призов. Вход с 21:00, свободный. Публичная библиотека приглашает на бесплатный мастер-класс по живописи, который состоится 12 апреля в 14:00. Участников занятия научат рисовать тропические пляжи и улочки Гаваны. С собой просят взять холст, краски, масло, палитру, кисти и салфетки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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